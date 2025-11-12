México inaugura la Escuela de Inteligencia Artificial más grande de América Latina; aquí te decimos cuáles son sus cursos y dónde inscribirte

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

México lanza la escuela pública de IA y el código más grande del continente.

México inauguró la Escuela de Inteligencia Artificial y Código, considerada la más grande de América Latina, una iniciativa del Gobierno de México y de la Agencia Digital para la Transformación, dirigida por Pepe Merino.

En el espacio de Así las Cosas PM, Raúl Soto García, director de Infotec, de la Agencia Digital para la Transformación, señaló que este programa atenderá una necesidad importante del sector de Tecnologías de Información (TI) en el país, para formar talento especializado.

En su primer año, la Escuela de Inteligencia Artificial y Código buscará formar 10 mil jóvenes especializados.

“Todo esto nos va a ayudar a contribuir a acelerar la productividad del país y a responder a la creciente demanda de capital humano en la industria” — , señaló.

¿Qué cursos y especialidades ofrece esta nueva escuela de Inteligencia Artificial?

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el encargado del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, explicó que este programa ofrecerá cursos en áreas clave como:

Formación de Inteligencia Artificial

Ciberseguridad

Desarrollo de software

Análisis de datos

Nube

Java

Estas especialidades van a tener diversos tipos de cursos digitales, algunos de ellos, en línea, para que todas las personas interesadas puedan participar.

Este proyecto cuenta con el respaldo de la con la iniciativa privada y de gigantes tecnológicos globales como IBM, Microsoft y Google, quienes participarán en la certificación de talento.

¿Cuáles son las sedes y cómo puedo inscribirme?

Raúl Soto García afirmó que esta primera generación contará con 10 sedes presenciales, en entidades como la Ciudad de México, Mérida, Tijuana, Morelos, Veracruz, Puebla, Morelia, Oaxaca, Tamaulipas y Nayarit.

La convocatoria para inscribirse estará abierta para todo el país hasta el 6 de diciembre en el sitio web: labmexia.gob.mx.

“Ahí pueden hacer su registro y posteriormente vamos a hacer una especie de curso propedéutico para seleccionar quiénes van a las presenciales, y quién pueden ir a las virtuales. Todos aquellos que estén inscritos van a tener alguna forma de tomar estos cursos”, señaló.

¿Cómo busca la escuela reducir la brecha de género y el desempleo juvenil?

Además de fortalecer las capacidades tecnológicas, Soto García enfatizó que la escuela tiene un enfoque para promover la equidad, con cursos que tengan una ocupación del 60% de mujeres y 40% de hombres, contribuyendo a reducir la brecha de género en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

El director de Infotec, señaló también que este programa busca impulsar empleos para jóvenes, con más oportunidades y esquemas actualizados en tecnologías, que contribuyan a romper con los ciclos de desigualdad y desempleo juvenil.

