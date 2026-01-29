On This Day… 1776: La serie hecha 100% con IA de Darren Aronofsky que revive la Independencia de Estados Unidos

On This Day… 1776 es una serie animada de formato corto que revisita momentos clave de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, desarrollada bajo la dirección y producción ejecutiva del cineasta Darren Aronofsky, conocido por películas como Black Swan (Cisne negro) y The Whale. El proyecto fue anunciado a inicios de 2026 y publicado a través del canal oficial de Time Studios en YouTube, con la intención de lanzar nuevos episodios a lo largo del año que coincide con el 250º aniversario de los hechos que recrea.

El estudio detrás de la serie es Primordial Soup, una compañía de producción enfocada en integrar inteligencia artificial en procesos narrativos y audiovisuales, fundada por Aronofsky en 2025. Este proyecto surge de una asociación con Google DeepMind, que aportó herramientas de IA generativa para la confección de ambientes, escenas y elementos visuales, junto a flujos de trabajo cinematográficos tradicionales.

Cada episodio de On This Day… 1776 narra un evento específico del año 1776 en la fecha exacta de su aniversario 250 años después. Las dos primeras entregas se enfocan en el izamiento de la Grand Union Flag por parte de George Washington y en el surgimiento del panfleto Common Sense, promovido por Benjamin Franklin y Thomas Paine, con el objetivo de ilustrar hitos históricos con un componente narrativo y educativo.

Aunque el proyecto hace uso de inteligencia artificial para los elementos visuales y parte de su producción, no se limita a la automatización. La serie incorpora actores de voz humanos sindicalizados (SAG-AFTRA) para dar vida a personajes históricos, enfatizando que la IA complementa pero no sustituye la actuación y el trabajo creativo tradicional.

La narración, producida por un equipo global de guionistas, diseñadores y especialistas en IA, sigue un enfoque histórico basado en registros documentados de la época, con la intención de presentar la revolución no como un desenlace inevitable sino como un proceso complejo y vulnerable, moldeado por decisiones humanas y circunstancias propias del contexto de 1776.

La distribución de On This Day… 1776 está a cargo de Time Studios, la división audiovisual de la revista Time, que ha publicado la serie en su propio canal de YouTube y proyecta una emisión semanal de episodios durante 2026. En declaraciones oficiales, la producción fue descrita como un ejemplo de “uso reflexivo y creativo de la inteligencia artificial, no para reemplazar la artesanía, sino para expandir lo posible en la narrativa visual”.