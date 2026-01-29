¿Viernes de Doble Hoy No Circula? Estas son las restricciones para el 30 de enero en CDMX y Edomex / abalcazar

¡Llegamos al último viernes de enero! Ya casi terminamos el primer mes del año. Si tienes planes para este 30 de enero, ya sea para concluir trámites de oficina o para salir a disfrutar de la tarde, es vital que verifiques las restricciones del Hoy No Circula. Y no, no hay alerta de contingencia ambiental y, por lo tanto, tampoco hay Doble Hoy No Circula, así que el programa corre de manera habitual.

Que la “cuesta de enero” no se vuelva más pesada con una multa innecesaria. Aquí te decimos qué placas deben quedarse en casa.

¿Qué autos no circulan este viernes?

Según el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que tienen restringida la circulación de las 5:00 a las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado AZUL.

Terminación de placa 9 y 0.

Holograma de verificación 1 y 2.

¿Quiénes SÍ pueden circular libremente el 30 de enero?

Los vehículos que están exentos de las restricciones y pueden transitar sin problemas este viernes son:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar.

¿Qué pasa si violas el Hoy No Circula?

Circular en un día restringido te puede costar una multa que oscila entre las 20 y 30 UMA. Para este 2026, esto representa un gasto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), además del traslado de tu vehículo al depósito vehicular (corralón), lo que arruinaría tu inicio de fin de semana.