Golpe a la extorsión en el Edomex: Caen 9 presuntos delincuentes con armas y vehículos robados

Personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y Policías Municipales detuvieron a nueve personas por extorsión, contra la salud y portación de arma de fuego.

En respuesta a diversas denuncias de habitantes de la colonia Ejidos de Tequisistlán, efectivos de ambas corporaciones implementaron un operativo de coordinación, donde se ubicó un domicilio en el cual se reunían varias personas que al parecer solicitaban dinero a negocios, agredían a transeúntes y vendían aparente droga.

¿Cómo se llevó a cabo el operativo en Ejidos de Tequisistlán?

Al arribar al sitio, los efectivos tuvieron a la vista a un grupo que coincidía con las características de las personas referidas en los reportes, por lo que hicieron contacto con Emilio “N” y Oliver “N”, ambos de 19 años, Carlos “N” de 20 años, Froilán “N” de 21 años, Adri “N” de 23 años, Bryan “N” de 28 años, Víctor “N” de 25 años, Mariana “N” de 32 años y Tamara “N” 24 años, quienes al notar la presencia de los uniformados tomaron actitudes sospechosas.

Al solicitarles una revisión a sus personas, a la cual accedieron de forma voluntaria, se les localizó un arma larga con cargador colocado, una pistola calibre 380 milímetros con cargador abastecido; de igual forma, un vehículo sedán con reporte de robo y tres motocicletas.

👮‍♂️ ✨ La @EstatalEdomex junto a la Policía Municipal de #Tezoyuca detuvo a nueve individuos, posibles responsables de los delitos de extorsión, contra la salud y portación de arma de fuego; se aseguró un vehículo con reporte de robo y motocicletas. pic.twitter.com/Z29Qn7fAad — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) January 31, 2026

¿Cuál fue el procedimiento tras la detención?

Luego de hacerles saber el motivo de su detención, así como los derechos que la ley emana a su favor, y con base en los protocolos de actuación, fueron llevados ante la autoridad competente donde se definirá su situación jurídica y se dará continuidad a las investigaciones.

Cabe hacer mención que un domicilio quedó bajo resguardo de una unidad a fin de que no se altere la evidencia.

