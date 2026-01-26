Aumentan casos de gusano barrenador Edomex; reportan 28 contagios activos

Autoridades sanitarias confirmaron 28 casos activos de gusano barrenador en 7 municipios del Edomex, por lo que mantienen cercos sanitarios para evitar su propagación en animales.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reportó al 24 de enero un total de 28 casos activos de gusano barrenador en el Edomex en distintos municipios del sur de la entidad.

De acuerdo con el informe oficial, los casos se concentran principalmente en Tlatlaya, con 11 registros, seguido de Amatepec con seis y Sultepec con cinco casos confirmados.

¿En qué municipios se han detectado los casos?

Las autoridades detallaron que también se han identificado contagios en Tejupilco con dos casos, así como en Luvianos, Otzoloapan y Santo Tomás de los Plátanos, cada uno con un caso activo.

El gusano barrenador del ganado es una amenaza que podemos detener. Recuerda: no se cuarentena hatos ni se sacrifica el ganado. Identifica y reporta a tiempo.



Si detectas un caso, repórtalo a SENASICA al: 800 751 2100 o 55 3996 4462 gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx

¿Qué acciones implementan las autoridades sanitarias?

Las autoridades mantienen cercos sanitarios en las zonas afectadas con el objetivo de evitar el crecimiento y la propagación de esta plaga en distintos animales del territorio mexiquense, como parte de las acciones de sanidad animal y control epidemiológico.

Asimismo, se continúa con el monitoreo permanente en las regiones afectadas para detectar de manera oportuna nuevos posibles casos y reducir el impacto en la salud pecuaria del Estado de México.

