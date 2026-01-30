Alerta en el Edomex: Desparecen madre y sus cuatro hijos al dirigirse a juzgados en Valle de Chalco

El celular de Verónica registró ubicaciones en la Ciudad de México, Tlaxcala, Tijuana y Sinaloa, donde fue la última vez que dejó de emitir señal

El pasado 19 de enero, fueron vistos por última vez, en la colonia Guadalupana, primera sección, Verónica Aguilar Ramírez , de 31 años y sus cuatro hijos menores de edad, cuando presuntamente se dirigían a los juzgados familiares, en Valle de Chalco.

Sus familiares preocupados dieron aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por lo que la Comisión de Búsqueda de Personas, emitió las fichas oficiales para localizar a la madre y a los menores.

¿Cuáles son las líneas de investigación del caso?

Según la Fiscalía, hay dos principales líneas de investigación:

En el caso de la primera, se enfoca en un hombre con quien Verónica mantenía comunicación constante a través de redes sociales. Esta persona le había ofrecido ayuda, aunque su identidad no ha sido confirmada.

La segunda línea de investigación está relacionada con antecedentes de violencia doméstica. Días antes, Verónica había denunciado agresiones por parte de su esposo Miguel Angel, quien está siendo investigado por la Fiscalía para descartar o confirmar responsabilidades.

Solicitamos de tu apoyo en difusión para dar pronta localización a Verónica Aguilar Ramírez, comunícate a los al pie del boletin. #TodosEnLaBúsqueda https://t.co/l2wXThMOL8 pic.twitter.com/Q9A4091jeT — COBUPEM (@COBUPEM) January 23, 2026

¿Qué se sabe del rastreo del teléfono y redes sociales?

La preocupación fue mayor para la familia cuando al rastrear el dispositivo móvil de Verónica, registró ubicaciones en la Ciudad de México, Tlaxcala, Tijuana y Sinaloa, donde fue la última vez que dejó de emitir señal, y sus cuentas de redes sociales fueron eliminadas.

De acuerdo con las fichas de búsqueda oficiales, las personas desaparecidas son:

Verónica Aguilar Ramírez de 31 años

Gerardo Said, de 7 años

Clara Noemí de 6 años

Ángel Samuel de 3 años

Fátima Abigaíl de 2 años de edad.

Sus familiares piden la ayuda de la población, en caso de que los hayan visto.

