“¿En manos de quién le dejamos este país?”, Luisa María Alcalde frena divisiones en Morena

Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, llamó a diputados federales y a toda la militancia a mantener la unidad en Morena y sobreponer el interés de la Nación a los intereses legítimos pero particulares, de cara al proceso electoral de 2027.

Pidió no generar división en dichos comicios intermedios, en el que estarán en juego 3 mil 207 cargos, 17 gubernaturas, 300 diputaciones federales, 663 diputaciones locales y 2 mil 227 ayuntamientos.

¿Por qué pidió Morena evitar divisiones rumbo a 2027?

Al concluir los trabajos de la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, la lideresa partidista aclaró que todos los militantes están en su derecho de alzar la mano para participar como candidatos en las elecciones, pero en ese proceso debe prevalecer la unidad y el fortalecimiento de su movimiento para no dejar el paso libre a los partidos de oposición en la lucha por el poder.

Resaltó que la meta era afiliar a 10 millones de personas como militantes de Morena en el 2025 y esa cantidad fue rebasada, pues ya son más de once millones de afiliados y continúa abierta la inscripción, debido a que hay mujeres y hombres que quieren formar parte del Movimiento de Regeneración Nacional.

“Si nosotros no cuidamos a Morena, si nosotros nos peleamos, nos dividimos, nos estamos viendo el ombligo, ¿en manos de quién le dejamos este país?, si nos descuidamos del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano, no podemos defraudar al pueblo de México. Vean la confianza que tienen en nosotros, más de 11 millones de afiliadas y afiliados y eso nos tiene que comprometer y de que todas y todos vamos a contribuir al triunfo de nuestro movimiento”. —

¿Cómo será el proceso de selección de candidaturas?

Por lo pronto, Luisa María Alcalde informó que los comicios del próximo año requerirán de una planeación importante, por lo que próximamente habrá Consejo Nacional de Morena para dejar claras las reglas del proceso de selección de los candidatos a los miles de puestos de elección popular, en el que las encuestas permitirán que la ciudadanía decida quiénes son los mejores perfiles.

A esta reunión plenaria acudió la Secretaria General del partido guinda, Carolina Rangel, y el que brilló por su ausencia fue el Secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como “Andy”.

