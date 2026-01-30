PAN CDMX exhibe supuestos grupos de choque de Morena en manifestaciones contra EE.UU.

El PAN CDMX afirma que se está financiando y organizado grupos de choque en la Unión Americana.

En medio de una delicada renegociación del T-MEC, la dirigencia del PAN en la Ciudad de México y el diputado Raúl Torres Guerrero lanzaron una fuerte advertencia: grupos de choque financiados por Morena estarían operando tanto en la capital como en ciudades de EE. UU.

Luisa Gutiérrez Ureña, líder del panismo en la capital, dijo que estas protestas anti Estados Unidos en la Ciudad de México en nada le ayudan a la presidenta Claudia Sheinbaum.

La dirigencia del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, llamó a Morena local a dejar de financiar movimientos violentos contra la embajada de Estados Unidos en México.

¿Quiénes participan en las protestas?

“Algo que es reiterado y son justamente funcionarios del Gobierno participando en protestas que son incluso hasta violentas”, indicó Luisa Gutiérrez Ureña, líder del panismo en la capital, quien agregó que estas manifestaciones anti Estados Unidos en CDMX, en nada le ayudan a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Se ha dicho que son los consulados de México los que hacen una red contra la estabilidad de Estados Unidos, pero no es así, es Morena y sus comités en el exterior”. — Raúl Torres Guerrero

¿En qué ciudades se presentan estos hechos?

En tanto, Raúl Torres Guerrero explicó que esta situación en Estados Unidos se da principalmente en Nueva York, Los Ángeles y otras ciudades, donde se está financiando y organizado grupos de choque en la Unión Americana.

“Morena debería ser el primer partido contribuyendo y ayudando a la presidenta con las relaciones que se deben tejer con Estados Unidos, para evitar que el Tratado de Libre Comercio se caiga”. — Raúl Torres Guerrero

¿Cómo impacta esto en la relación bilateral?

El legislador incluso señaló que en la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, por un lado Morena está financiando grupos de choque en Estados Unidos y por el otro, el Gobierno no puede con los acuerdos diplomáticos.

