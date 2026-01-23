“Te voy a dar donde más te duele”, la amenaza de ‘El Marino’ antes de matar al hijo de Issis Ortiz

Madre Exige Justicia Ante La Fgr Por El Asesinato De Su Hijo Alexander En Michoacán.

Tras una intensa búsqueda, las autoridades lograron la extradición El Marino desde Canadá de Jorge Luis Villalón Torres, alias “El Marino”, señalado como el autor intelectual del homicidio del joven Alexander, de apenas 16 años, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 4 de junio de 2023.

En “Así Las Cosas con Karla Santillán”, la madre de Alexander, Issis Ortiz Cortez, detalló que su hijo fue baleado por dos sujetos, quienes antes de disparar sentenciaron que el ataque era un “saludo” de parte de Villalón Torres.

¿Cómo ocurrió el ataque contra el joven Alexander?

Alexander agonizó durante cuatro horas y media en el hospital, tras recibir dos impactos de bala en la cabeza y uno en el hombro, y finalmente perdió la batalla.

Issis Ortiz indicó que el ataque se originó a raíz de una relación laboral previa en un negocio de seguridad privada, donde “el Marino” era su excolaborador, y comenzó a mostrar una actitud hostil al ser rechazado en su intento de convertirse en socio.

Ante la negativa, el ahora detenido amenazó directamente a Issis; “a mí nadie me salta, te voy a dar donde más te duele”, fueron las palabras que, ocho meses después, se materializaron en el atentado contra su hijo.

¿Qué se sabe del proceso judicial contra “El Marino”?

Actualmente, el proceso de investigación formal lleva dos meses.

Issis Ortiz reveló que el imputado tiene nexos con la delincuencia organizada y otras carpetas de investigación abiertas, por lo que hizo un llamado urgente a las autoridades para que no se permita la liberación de este sujeto, a quien califica como un peligroso generador de violencia y teme por su vida.

