Detienen en Morelia a “El Betillo”, presunto implicado en homicidio de Hipólito Mora

Por escandalizar en vía pública en la colonia San Pascuala, y tras confirmarse su identificación, la Policía Municipal de Morelia detuvo a Robertro Cabrera González, alias “El Betillo” o “El Taquero”, quien tenía una orden de captura vigente por el asesinato del exlíder de las autodefensas de Michoacán, Hipólito Mora.

Además de “El Betillo’ fueron detenidas otras dos personas por escandalizar a bordo de una camioneta en la capital michoacana.

¿Cómo ocurrió la detención?

Los elementos municipales realizaron la captura de Roberto Cabrera luego de una persecución en la zona poniente de la capital michoacana donde viajaba acompañado de dos hombres a bordo de una camioneta Toyota, tipo SUV, color gris.

De acuerdo con información oficial, los tripulantes hicieron caso omiso a las indicaciones de los patrulleros, quienes les marcaron el alto por ir escandalizando a bordo del vehículo, lo que derivó en un despliegue operativo para su intercepción.

Tras someter a los civiles, los elementos policiales inspeccionaron el vehículo. En el interior localizaron una ametralladora “Minimi” de alto poder, diversos cargadores y equipo táctico con siglas de corporaciones de seguridad. Los tres sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación para determinar su situación jurídica por la posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.

Se ofrecía una recompensa de 100 mil pesos por El Betillo

¿Por qué tenía una orden de aprehensión vigente?

Aunque no fue detenido por su participación en el crimen, la identidad de “El Betillo” fue corroborada mediante el intercambio de información con las autoridades estatales.

Roberto Cabrera González contaba con una orden de aprehensión vigente por su probable participación en el ataque ocurrido en La Ruana el 29 de junio de 2023, donde perdió la vida el fundador de las autodefensas, Hipólito Mora Chávez.

Hipólito Mora fue asesinado el 29 de noviembre del 2023

Investigaciones de inteligencia señalan que el detenido se encontraba refugiado en Morelia tras abandonar las filas de la organización criminal conocida como “Los Viagras”, por haber tenido diferencias con un mando identificado como “El Sirena”, jefe de plaza en el municipio de Buenavista.

