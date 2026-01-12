Nevada cubre Chihuahua: ¿Cuál es el municipio más frío de México?

Las recientes nevadas registradas en el estado de Chihuahua reavivaron una pregunta recurrente cada invierno: ¿cuál es el municipio más frío de México?

Las condiciones extremas provocadas por un sistema de baja presión en niveles medios y altos de la atmósfera (DANA) colocaron nuevamente al norte del país en el foco meteorológico nacional.

De acuerdo con registros históricos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y reportes de Protección Civil, varios municipios de la Sierra Tarahumara suelen disputar año con año el título de los más fríos del país, especialmente durante eventos de nieve y frentes fríos intensos.

Fuertes nevadas generadas por una Baja presión en niveles medios y altos de la troposfera ( DANA ) en el Estado de Chihuahua este 12 de Enero del 2026 .



Municipios de Chihuahua con las temperaturas más bajas

Entre las zonas que con mayor frecuencia registran temperaturas extremas bajo cero se encuentran municipios serranos como:

Madera

Temósachic

Guachochi

Bocoyna

Estas regiones combinan alta altitud, valles cerrados y cielos despejados, condiciones ideales para que el frío se intensifique durante la madrugada.

En eventos recientes, estaciones meteorológicas ubicadas en la zona serrana han reportado temperaturas cercanas o inferiores a los -15 grados Celsius, cifras que colocan a estos municipios entre los más fríos no solo de Chihuahua, sino de todo México.

Comienza a nevar en zonas del municipio de Guadalupe y Calvo en el Estado de Chihuahua esta tarde de Lunes 12 de Enero de 2026.



¿Existe un municipio oficialmente reconocido como el más frío?

Las autoridades meteorológicas aclaran que no hay un solo municipio que ostente de forma permanente el récord del más frío de México, ya que esto depende de factores climáticos específicos de cada temporada. Sin embargo, Madera y Temósachic aparecen de manera constante en los registros históricos como los puntos con las mínimas más severas.

Durante episodios de nevada como el actual, estas zonas suelen encabezar los reportes de frío extremo debido a su ubicación en la Sierra Madre Occidental y a la influencia directa de masas de aire ártico.

Con casi 20 cms de Nieve acumulada en áreas del picó más alto del Estado de Chihuahua EL MOHINORA hasta el momento .

Riesgos y recomendaciones por frío extremo

Protección Civil recomienda a la población evitar exposiciones prolongadas al frío, extremar cuidados con personas adultas mayores, niñas y niños, y mantenerse informada a través de canales oficiales. También se advierte sobre riesgo de congelamiento en carreteras, interrupciones eléctricas y afectaciones a comunidades rurales.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución del clima, ya que se prevé que las temperaturas bajo cero persistan en varias regiones de Chihuahua durante los próximos días.