Operativo carretero se refuerza por fin de semana largo en todo el país

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegó un operativo carretero ante el aumento de afluencia en autopistas, con apoyo terrestre y aéreo hasta el martes.( FOTO: Cuartoscuro )

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que se refuerza el operativo carretero a partir del mediodía de este viernes luego de que incrementó la afluencia en carreteras por lo que despliegan un operativo para salvaguardar la integridad de los paseantes que salen por distintas autopistas que salen durante el fin de semana largo.

El dispositivo contempla instalación de puestos de ayuda y orientación para los usuarios de terminales aéreas y de autobuses, puertos marítimos, centros turísticos y puntos fronterizos.

TE PUEDE INTERESAR: Paga triple el 2 de febrero: ¿Cuánto dinero extra te debe caer por trabajar en día festivo 2026?

¿Qué corporaciones participan en el operativo?

Participan las siete Divisiones de la Policía Federal y la Unidad de Asuntos Internos, a fin de salvaguardar la integridad y los derechos de los paseantes.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuáles son los próximos puentes y días feriados de 2026? Esto dice la SEP

¿Qué recomendaciones hacen las autoridades a los viajeros?

Las autoridades federales recomiendan a las personas que viajen por carretera respetar los límites de velocidad, no manejar cansados o en estado de ebriedad, no llevar a menores en el asiento del copiloto, revisar que su vehículo se encuentre en óptimas condiciones, no rebasar por la derecha ni acotamiento y tener buena visibilidad.

Esta vigilancia estará vigente en todo el territorio nacional hasta las primeras horas de este martes se recomienda respetar los limites de velocidad para evitar accidentes, no manejar cansado o bajo el influjo del alcohol la Guardia Nacional de carreteras contara con apoyo de patrullas, helicópteros y ambulancias para atender cualquier eventualidad.

Síguenos en Google News y encuentra más información