Ferias del Tamal en CDMX 2026: Coyoacán tendrá dos este año con conciertos y entrada gratis

Coyoacán tendrá dos Ferias del Tamal 2026 en la CDMX con conciertos y entrada gratis. Checa todo los detalles.

Si te tocó poner los tamales para el Día de la Candelaria, no busques más. Este año la Feria del Tamal 2026 no solo regresa, sino que se expande con dos ubicaciones distintas en la misma alcaldía, la feria oficial de la demarcación y la del Museo Nacional de Culturas Populares. En esta Feria del Tamal Coyoacán 2026 encontrarás desde el tradicional de verde hasta recetas regionales, música en vivo y, lo mejor de todo, un ambiente totalmente familiar.

¿Cuándo es la Feria del Tamal en Coyoacán?

Ambas ferias del tamal en Coyoacán 2026 empezaron el pasado 29 de enero y estarán abiertas al público hasta el 2 de febrero de 2026.

¿Dónde es la Feria del Tamal en Coyoacán?

La Feria del Tamal de la Alcaldía está ubicada en el Jardín Hidalgo (justo a un costado de la Parroquia de San Juan Bautista). Tiene un horario de 10:00 a 20:00 horas.

Por su parte, la Feria del Tamal del Museo Nacional de Culturas Populares está ubicada en la Avenida Hidalgo 289, colonia Del Carmen en un horario de 11:00 a 19:00 horas.

¿Cuánto cuesta entrar a la Feria del Tamal en Coyoacán ?

La entrada a ambas ferias es totalmente gratis. Solo deberás pagar por lo que consumas con los expositores. Toma en cuenta que, aunque muchos ya aceptan tarjeta, lo ideal es llevar efectivo.

Por otra parte, si lo que buscas es un plan más cultural, la sede del Museo Nacional de Culturas Populares lleva la delantera, ya que contará con una cartelera musical para acompañar tu atole. Entre los artistas y grupos confirmados destacan:

Son Jarocho y el Conjunto Ciriguaya.

Orquesta Infantil de Percusiones de la Magdalena Contreras.

Trío Regional del Valle.

Presentaciones de Edgar Jiménez y Edílsar.