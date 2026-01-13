Feria del Tamal 2026 en Coyoacán e Iztapalapa: Fechas, ubicaciones, horarios y estados invitados

Las ferias del Tamal en Coyoacán e Iztapalapa comenzarán el 29 de enero al 2 de febrero, con entrada libre en CDMX.

Si te salió el “muñequito” en la rosca de Reyes, la CDMX se prepara para la 32.ª Feria del Tamal en Coyoacán y la gran celebración en Iztapalapa. Del 29 de enero al 2 de febrero, disfruta de una oferta gastronómica con sabores de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y hasta países invitados. Aquí te decimos dónde y cuándo asistir para cumplir con el compromiso del Día de la Candelaria.

¿Cuándo y dónde es la Feria del Tamal en Coyoacán 2026?

La Feria del Tamal será en el Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en la Avenida Hidalgo 289, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán, donde podrás entrar de manera gratuita a partir del 29 de enero al 2 de febrero del 2026, en un horario que va desde las 11:00 de la mañana hasta las 19:00 horas.

La Feria del Tamal 2026 en Coyoacán se llevará a cabo en el Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en Avenida Hidalgo 289, colonia Del Carmen. Del 29 de enero al 2 de febrero. Ampliar

¿Qué hay en la Feria del Tamal de Coyoacán 2026?

Si eres de los que buscan algo más allá del clásico tamal de verde o de dulce, este evento contará con expositores de diversos estados de la República. Podrás disfrutar de tamales típicos de regiones como Chiapas, Guerrero y Michoacán, así como los famosos tamales en hoja de plátano provenientes de Oaxaca y Veracruz.

Sin embargo, el Estado de México también tendrá una presencia importante con sus recetas locales y, además de la oferta nacional, la feria incluirá la participación de países invitados.

¿Dónde y cuándo es la Feria del Tamal en Iztapalapa 2026?

Para quienes se encuentran en la zona oriente de la CDMX, la Alcaldía Iztapalapa también ha preparado su propia Feria del Tamal que se realizará del 30 de enero al 2 de febrero en la Macroplaza de Iztapalapa, alrededor del Jardín Cuitláhuac, cerca de la Iglesia de San Lucas Evangelista.

En este caso, la feria contará con la participación de emprendedores y maestros del tamal, quienes llevan consigo una amplia gama de propuestas de tamales.

TE PUEDE INTERESAR: Así se ve la michelada más grande del mundo, creada en la Feria de San Marcos en Aguascalientes