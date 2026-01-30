Feria Internacional del Caballo Texcoco 2026: fechas, conciertos gratis y precios oficiales del Palenque

Del 13 de marzo al 12 de abril de 2026, la Feria Internacional del Caballo Texcoco regresará en su edición anual en el Estado de México, con una programación que combina espectáculos ecuestres, conciertos, gastronomía, juegos mecánicos y actividades para familias y visitantes de distintas regiones del país. Este evento, con más de cuatro décadas de trayectoria, es uno de los encuentros feriales más importantes del centro de México y coincide con el periodo vacacional de Semana Santa.

La feria se realiza en el Recinto Ferial de Texcoco, que incluye pabellones comerciales, zona gastronómica, espacios para espectáculos infantiles y muestras ecuestres además de los conciertos programados en distintos escenarios como el Palenque y el Megadomo Victoria (antes conocido como Teatro del Pueblo).

A continuación, la información organizada para consulta rápida:

Este escenario ofrece conciertos incluidos con la entrada al recinto ferial, sin costo adicional por espectáculo:

Atracciones gratis

13 de marzo: Adriel Favela

14 de marzo: El Komander

15 de marzo: Vagón Chicano

16 de marzo: Distinto Norte

17 de marzo: Tigrillos

18 de marzo: Aarón y su Grupo Ilusión

19 de marzo: Bellakath y DJ Foxy

20 de marzo: Legítimo

21 de marzo: Artista sorpresa

22 de marzo: Buno

23 de marzo: Los Bybys

24 de marzo: Los Hijos del Pueblo

25 de marzo: Alacranes Musical

26 de marzo: Cachirula y Loojan, Sayuri y Sophon

27 de marzo: Artista sorpresa

28 de marzo: Espinoza Paz

29 de marzo: Shinigamis del Norte

30 de marzo: Festival de Rock and Roll

31 de marzo: Festival de Ska

1 de abril: La Kumbre con K

2 de abril: Banda Jerez

3 de abril: Los Plebes del Rancho

4 de abril: División Minúscula

5 de abril: La Sonora Dinamita

7 de abril: Raymix

8 de abril: Alan Arrieta y Kevin AMF

9 de abril: Conjunto Nuevo Amanecer

10 de abril: Cardenales de Nuevo León

11 de abril: Maquinaria Norteña

12 de abril: Yaguarú

Fechas y generalidades

Cartelera del Palenque (con boleto aparte)

Fechas: 13 de marzo al 12 de abril de 2026.

13 de marzo al 12 de abril de 2026. Lugar: Recinto Ferial de Texcoco, Estado de México.

Recinto Ferial de Texcoco, Estado de México. Entrada general: La entrada al recinto y a la mayoría de las atracciones, incluidos conciertos en el Megadomo Victoria, ronda los 60 pesos mexicanos.

Los conciertos del Palenque requieren boleto adicional al de acceso general y cuentan con precios que varían según artista y ubicación.

Costos del Palenque

Cartelera del Megadomo Victoria (incluido en entrada general)

14 de marzo: Christian Nodal

15 de marzo: Pancho Barraza

17 de marzo: Los Parras

19 de marzo: Gabito Ballesteros y El Bogeto

20 de marzo: Gerardo Ortiz

21 de marzo: Gloria Trevi

22 de marzo: Marca Registrada

26 de marzo: Banda MS

28 de marzo: Yuridia

29 de marzo: El Trono de México

1 de abril: La Arrolladora Banda El Limón

2 de abril: Víctor Mendívil

3 y 4 de abril: Alejandro Fernández

5 de abril: Bronco

9 de abril: Conjunto Primavera

10 de abril: Edén Muñoz

12 de abril: Luis R. Conriquez

Los precios del boleto dependen del artista y la zona de asiento.

Los boletos más económicos (zona general) pueden partir desde alrededor de $595 MXN, mientras que las zonas con mejor ubicación (Preferente, VIP, Oro) pueden llegar a más de $5,800 MXN según el artista y ubicación.

Fuentes adicionales reportan rangos estimados de precios por artista para Palenque entre aproximadamente $595 y más de $5,000 MXN, con variación según concierto y nivel del asiento.

Además de la música, la feria ofrece:

Espectáculos ecuestres y charrería.

Juegos mecánicos y área infantil.

Pabellones comerciales, artesanías y muestra gastronómica.

Como en cada edición, la recomendación es revisar con anticipación la programación y los costos específicos de los conciertos de interés, ya que pueden presentar variaciones según artista, zona y disponibilidad. La Feria del Caballo Texcoco se mantiene como una de las carteleras más amplias de la temporada en el centro del país, al combinar tradición ecuestre, oferta popular y espectáculos masivos en un mismo recinto.