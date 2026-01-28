Convocatoria SAID 2026 Secundaria: ¿Cuándo son las preinscripciones para el primer año en Edomex?

Conoce cuándo son las preinscripciones para el primer año de secundaria de 2026 y cómo realizar tu registro de la Convocatoria del SAID.

Si tu hija o hijo terminó la primaria, el proceso de la convocatoria del SAID 2026 para secundaria es el trámite que no puedes dejar pasar para apartar un lugar en el Edomex. Esta es la única vía que existe, así que guarda esta información porque te explicamos cuándo son las preinscripciones para el primer año de este grado.

¿Cuándo son las inscripciones para el primer año de secundaria de 2026?

El proceso de preinscripción para secundaria inicia el lunes 9 de marzo de 2026 en el SAID. El calendario se organiza según la letra inicial del primer apellido del aspirante.

¿Cuándo serán las inscripciones para secundaria en 2026?

La convocatoria del SAID en 2026 para secundaria tiene el siguiente calendario:

A-B-C-D: 9 y 10 de marzo.

E-F-G-H-I: 11 y 12 de marzo.

J-K-L-M: 13 y 16 de marzo.

N-Ñ-O-P-Q-R: 17 y 18 de marzo.

S-T-U-V-W-X-Y-Z: 19 y 20 de marzo.

Documentos para las preinscripciones del SAID 2026 a secundaria

Asegúrate de cumplir con los siguientes requisitos:

CURP del aspirante.

Acta de nacimiento.

Nombre de cinco escuelas cercanas a tu domicilio, incluyendo municipio, colonia y localidad. Puedes consultar las opciones en el catálogo oficial de la SEDUC.

Correo electrónico vigente de la madre, padre o tutor.

Además, toma en cuenta que si va a entrar a secundaria General o Técnica, el máximo de edad del aspirante es 14 años con 11 meses cumplidos al 31 de diciembre de 2026. Mientras que para telesecundaria, el máximo son 15 años con 11 meses cumplidos al 31 de diciembre de 2026.