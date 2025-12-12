Rescatan a Yareth Alexandra de 17 años en Temascalapa; estaba secuestrada dentro de una bocina

Elementos de la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la policía de Ecatepec, en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, localizaron a la adolescente de 17 años Yareth Alexandra, reportada como desaparecida, en una vivienda del municipio de Temascalapa.

TE PUEDE INTERESAR: Informe ACLED: México, entre los países más violentos y de mayor riesgo para civiles

¿Cómo inició la investigación de la desaparición?

La joven, habitante de Ecatepec, desapareció el 28 de noviembre tras asistir al CONALEP Tecámac. Un día después se emitió un boletín de búsqueda mediante Alerta Amber. Personal de la Célula de Búsqueda de Ecatepec activó el protocolo correspondiente, mantuvo comunicación permanente con los familiares y trabajó en coordinación con la Fiscalía mexiquense para dar con su paradero.

Localizan a Yareth Alexandra de 17 años Ampliar

¿Qué reveló el cateo ejecutado en Temascalapa?

Gracias a diversas indagatorias, se llevó a cabo un cateo en el Fraccionamiento Exhacienda de Paula, en Temascalapa, encabezado por agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

En el operativo participaron elementos del Grupo de Operaciones Especiales, la Célula de Búsqueda de Personas de Ecatepec, Fuerza de Tarea Marina, Fiscalía estatal y personal de Inteligencia.

Localizan a Yareth Alexandra de 17 años Ampliar

Durante la ejecución de la orden de cateo número 000077/2025, la adolescente fue localizada dentro del domicilio, donde tres sujetos la mantenían privada de su libertad y oculta dentro de una bocina. Los detenidos estaban además en posesión de estupefacientes. Uno de ellos era conocido de la menor.

Localizan a Yareth Alexandra de 17 años Ampliar

Localizan a Yareth Alexandra de 17 años Ampliar

¿Quiénes fueron detenidos tras el operativo?

Por estos hechos fueron detenidos Edgar Ricardo “N”, Martín Gerardo “N” y César Alberto “N”, quienes fueron trasladados al Centro de Justicia para las Mujeres de Ecatepec y quedaron a disposición de la autoridad judicial por el delito de privación de la libertad.

Detienen a Edgar Ricardo “N”, Martín Gerardo “N” y César Alberto “N” por el secuestro de Yareth Alexandra Ampliar

La menor fue presentada ante el Ministerio Público, donde recibió atención integral por parte de personal de la Procuraduría del Menor, Niños, Niñas y Adolescentes de Ecatepec.

Síguenos en Google News y encuentra más información