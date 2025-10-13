Detienen a dos sujetos por la desaparición de Kimberly; en Naucalpan exigen con bloqueo saber de su paradero

Gabriel Rafael "N" y Paulo Alberto "N" fueron detenidos por su presunta relación con la desaparición de la menor Kuimberly Moya en Naucalpan, Estado de México.

Kimberly, adolescente de 16 años, desapareció el pasado 2 de octubre, muy cerca de su domicilio en Naucalpan, lo que generó una gran movilización social. Familiares, amigos y compañeros del CCH Sur han tomado las vías de comunicación a la Ciudad de México para exigir la presentación de la joven con vida.

Familiares de personas desaparecidas se unieron a la demana de los padres de Kimberly Moya, quienes exigen la presentación con vida de la menor. Ampliar

A la altura del Parque Naucalli, se han reunido con pancartas que exigen justicia y visibilizan los casos de desaparecidos en la región. Esta protesta es también una demanda por mayor seguridad, dado que Naucalpan presenta altos índices de homicidios, desapariciones y otros hechos violentos.

Exigencia de respuestas y seguridad

El bloqueo de las vías de comunicación continuará hasta que las autoridades, en particular José Luis Cervantes, fiscal general del Estado de México, brinden una respuesta adecuada a la familia de la joven desaparecida. Los manifestantes demandan una acción más efectiva de las autoridades para abordar el tema de las desapariciones y la violencia en los municipios de la entidad.

Detención de implicados en la desaparición

Esta mañana, las autoridades dieron a conocer la detención de dos sujetos que estarían relacionados con la desaparición de Kimberly. La captura se logró gracias al seguimiento de la investigación, lo que permitió dar con el paradero de los presuntos implicados, toda vez que en el inmueble en el que fue detenido el primer sospechoso, se encontraron manchas de sangre, lo que ha sido clave para la detención.

Desde el pasado 2 de octubre se desconoce el paradero de la joven estudiante de CCH Sur, Kimberly Hilary Moya González. Ampliar

No obstante, a pesar de estos avances, aún se desconoce el paradero de Kimberly, quien el día de su desaparición había salido de su casa únicamente para sacar unas copias. La familia de Kimberly y la comunidad local continúan exigiendo justicia y el regreso de la adolescente.

