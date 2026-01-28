Hoy No Circula 29 de enero: ¿Qué autos descansan el último jueves del mes en CDMX y Edomex? / ©fitopardo

Si tienes que salir a realizar trámites de fin de mes o acudir a tu centro de trabajo este 29 de enero, es fundamental que revises las restricciones del programa Hoy No Circula. Recuerda que en esta época de frío, la calidad del aire suele verse comprometida por las mañanas, por lo que respetar estas medidas es clave para la salud de todos.

No dejes que una multa empañe tu cierre de mes; aquí te presentamos el calendario oficial para este jueves.

¿Qué autos no circulan este jueves?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben permanecer estacionados de las 5:00 a las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado VERDE.

Terminación de placa 1 y 2.

Holograma de verificación 1 y 2.

¿Quiénes pueden circular sin restricciones el 29 de enero?

Como es habitual, los vehículos que están exentos de estas limitaciones y pueden transitar libremente son:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar.

Si circulas en un día restringido, podrías recibir una multa de entre 20 y 30 UMA. Para este 2026, esto se traduce en una sanción de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), además del traslado de tu vehículo al corralón, lo que implica gastos adicionales y pérdida de tiempo.