Verificación Edomex 2026: ¿Qué engomados deben verificar en febrero y de cuánto es la multa?

Conoce el Calendario de verificación vehicular en el Estado de México del primer semestre de 2026.

En el Estado de México, el sistema de citas acostumbra a saturarse durante los últimos días del mes, y circular sin la constancia vigente te hace el candidato ideal para una “mordida” o un corralón. Si se te pasó enero, todavía tienes una ventana mínima de maniobra, pero los recargos por verificación extemporánea ya están activos para los rezagados.

¿De cuánto es la multa por no verificar en el Edomex?

Si se te pasa la fecha y te toca pagar la multa por Verificación Vehicular Extemporánea, toma nota: el monto asciende a 30 UMAS, lo que equivale a $3,519 pesos (dependiendo del valor vigente de la unidad de medida).

TE PUEDE INTERESAR: Verificación vehicular en Edomex 2026: Estas son las nuevas multas por el aumento de la UMA

🚘💨Recuerda que a partir del 1 de enero el programa #HoyNoCircula es obligatorio en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco. ✅Evita sanciones, al mantener tu vehículo en regla. pic.twitter.com/4STz0ipm9y — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) January 14, 2026

Calendario de verificación en Edomex

Guarda estas fechas en tu calendario, recuerda que el periodo corresponde al color de tu engomado y al último dígito de tus placas:

Febrero y marzo: Engomado Rosa (Terminación 7 y 8). Fecha límite: 31 de marzo.

Marzo y abril: Engomado Rojo (Terminación 3 y 4). Fecha límite: 30 de abril.

Abril y mayo: Engomado Verde (Terminación 1 y 2). Fecha límite: 30 de mayo.

Mayo y junio: Engomado Azul (Terminación 9 y 0). Fecha límite: 30 de junio.

TE PUEDE INTERESAR: Multas Hoy No Circula en Edomex 2026: ¿De cuánto es la sanción y cuándo hay corralón y retiro de placas?