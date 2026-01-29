Sindicato del Metro anuncia marcha por falta de insumos el 4 de febrero

Sindicato de Trabajadores del Metro anuncia marcha el próximo 4 de febrero

El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, anunció la realización de una manifestación el próximo miércoles 4 de febrero en demanda de insumos para el mantenimiento de los trenes.

A la fecha, dijo el sindicato en un comunicado, no han recibido respuesta de parte de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México “en relación a la falta de presupuesto necesario para la adquisición de materiales y refacciones que se requieren para el mantenimiento de los trenes, vías, instalaciones fijas, así como otros temas de índole laboral”.

¿Por qué convocan a la marcha del Metro?

Esta falta de respuesta añadió, afecta “directamente el buen funcionamiento del Metro y la seguridad de quienes lo utilizan”.

Y es por ello, explicó, que se llevará a cabo una marcha “con todos los trabajadores del Metro, el próximo miércoles 4 de febrero a las 15.30 horas”.

¿Cuál será la ruta de la manifestación?

La manifestación partirá de la estación del metro Balderas y se dirigirá al Zócalo de la ciudad.

Ahí, explicó, se darán a conocer la situación que están enfrentando además de “exigir a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la atención urgente y necesaria a los asuntos mencionados”.

Al momento no hay respuesta del Gobierno de la Ciudad de México

