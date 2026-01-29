Sindicato del Metro anuncia marcha por falta de insumos el 4 de febrero
El Sindicato de Trabajadores del Metro anunció una marcha el próximo 4 de febrero para exigir presupuesto destinado a insumos y refacciones necesarias para el mantenimiento del sistema.
El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, anunció la realización de una manifestación el próximo miércoles 4 de febrero en demanda de insumos para el mantenimiento de los trenes.
A la fecha, dijo el sindicato en un comunicado, no han recibido respuesta de parte de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México “en relación a la falta de presupuesto necesario para la adquisición de materiales y refacciones que se requieren para el mantenimiento de los trenes, vías, instalaciones fijas, así como otros temas de índole laboral”.
¿Por qué convocan a la marcha del Metro?
Esta falta de respuesta añadió, afecta “directamente el buen funcionamiento del Metro y la seguridad de quienes lo utilizan”.
Y es por ello, explicó, que se llevará a cabo una marcha “con todos los trabajadores del Metro, el próximo miércoles 4 de febrero a las 15.30 horas”.
¿Cuál será la ruta de la manifestación?
La manifestación partirá de la estación del metro Balderas y se dirigirá al Zócalo de la ciudad.
Ahí, explicó, se darán a conocer la situación que están enfrentando además de “exigir a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la atención urgente y necesaria a los asuntos mencionados”.
Al momento no hay respuesta del Gobierno de la Ciudad de México