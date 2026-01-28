Metro CDMX: afectaciones por obras de mantenimiento en Línea B y en Línea 4

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México confirmó que está en marcha un programa de mantenimiento en la infraestructura ferroviaria de la Línea B, con trabajos que incluyen la sustitución progresiva de durmientes de madera por piezas sintéticas, y que hay proyectos previstos para intervenir también la Línea 4 durante 2026. Esta información se desprende tanto del comunicado oficial del Metro como de coberturas informativas recientes.

Los durmientes son los bloques transversales que sostienen y fijan los rieles. Su renovación es parte de un plan mayor para mantener la geometría adecuada de las vías y mejorar la estabilidad del paso de los trenes.

Intervención en Línea B

Desde finales de diciembre de 2025 y durante enero de 2026, el Metro ha llevado a cabo la instalación de durmientes sintéticos en el tramo elevado entre las estaciones Oceanía y Deportivo Oceanía, donde ya se colocaron 125 piezas en el aparato de vía identificado como 11A/21.

Según el STC, esta sustitución forma parte de la primera gran renovación de durmientes en la Línea B desde su inauguración en 1999, y responde al desgaste natural de los bloques de madera que estaban en operación desde entonces.

El organismo reporta que durante 2025 se adquirieron 1 mil 909 durmientes sintéticos, cuya instalación continuará durante la primera mitad de 2026 en distintos aparatos de vía a lo largo de la Línea B. Las próximas fases incluirían trabajos en el enlace con la Línea 5 y en al menos otros cinco puntos adicionales.

Condiciones de servicio y afectaciones

El STC ha señalado que los trabajos se realizan en horarios nocturnos y de madrugada, fuera del horario regular de operación, con la intención explícita de no suspender el servicio ni cerrar estaciones durante estas intervenciones.

Esto ocurre después de que a principios de enero de 2026 se registraran cierres parciales en seis estaciones de la Línea B por otros trabajos de mantenimiento y renivelación, que sí implicaron servicio parcial con unidades alternas de transporte.

La Línea B es una de las rutas con mayor afluencia de la red, con un promedio de más de 400 mil usuarios diarios, y conecta la Ciudad de México con municipios del Estado de México como Ecatepec y Nezahualcóyotl.

Proyección de intervenciones en Línea 4

Además de las labores en la Línea B, las autoridades del Metro han anunciado que hacia la segunda mitad de 2026 también se realizarán trabajos similares en la Línea 4, consistentes en la instalación de durmientes sintéticos para modernizar la infraestructura ferroviaria de esa ruta. Hasta el momento no se han especificado los tramos que serán intervenidos ni el calendario detallado de esas obras.