Metro Zócalo: Instala puertas automáticas para agilizar accesos

Modernizan accesos en la estación Zócalo /Tenochititlan de la Línea 2 del Metro, con mayor accesibilidad.

A partir de diciembre de 2025 y principios de 2026, el Metro de la Ciudad de México comenzó la instalación de nuevas puertas de acceso automático y pasillos de cortesía en la estación Zócalo-Tenochtitlán (Línea 2) para sustituir los torniquetes tradicionales, como parte de la modernización Metro CDMX enfocada en mejorar la agilidad y la accesibilidad.

Este sábado, acompañado del gerente de Instalaciones Electrónicas, Ramón Vázquez, el director del Sistema Colectivo Metro, Adrián Ruvalcaba supervisó el inicio de operaciones de estos nuevos accesos electrónicos de la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Linea 2.

El Director General del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, supervisó la modernización de los torniquetes en la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2.

Ahora, con nuevas puertas de acceso continuo, la entrada y salida es más rápida, cómoda y accesible, beneficiando también a… pic.twitter.com/BmgPX8ropZ — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 24, 2026

¿Cómo funcionan las nuevas puertas automáticas del Metro?

Estas nuevas puertas son pasillos motorizados con sensores de movimiento que permiten un tránsito más rápido de los usuarios y facilitan el acceso a personas con discapacidad y carriolas, como parte del proceso de actualización de la infraestructura del transporte público capitalino.

La mañana de este sabado entraron en funcionamiento nuevas puertas de entrada y salida en el acceso sur de la estación Zócalo-Tenochtitlán, correspondiente a las salidas hacia el pasaje Zócalo-Pino Suárez, Suprema Corte de Justicia y Palacio del Ayuntamiento. pic.twitter.com/zAe9Xs5nY5 — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 24, 2026

¿Cuál es la inversión destinada a la modernización del Metro?

Si bien se reportó una inversión de 126 millones de pesos destinada a la instalación de 1,548 nuevos torniquetes y puertas de cortesía en diversas estaciones de la red, no se especificó un costo desglosado único y exclusivo para la estación Zócalo.



