Metro Zócalo: Instala puertas automáticas para agilizar accesos
El Metro capitalino inició la modernización de accesos con puertas automáticas y pasillos de cortesía en la estación Zócalo-Tenochtitlán como parte de un proyecto de accesibilidad y agilidad.
A partir de diciembre de 2025 y principios de 2026, el Metro de la Ciudad de México comenzó la instalación de nuevas puertas de acceso automático y pasillos de cortesía en la estación Zócalo-Tenochtitlán (Línea 2) para sustituir los torniquetes tradicionales, como parte de la modernización Metro CDMX enfocada en mejorar la agilidad y la accesibilidad.
Este sábado, acompañado del gerente de Instalaciones Electrónicas, Ramón Vázquez, el director del Sistema Colectivo Metro, Adrián Ruvalcaba supervisó el inicio de operaciones de estos nuevos accesos electrónicos de la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Linea 2.
¿Cómo funcionan las nuevas puertas automáticas del Metro?
Estas nuevas puertas son pasillos motorizados con sensores de movimiento que permiten un tránsito más rápido de los usuarios y facilitan el acceso a personas con discapacidad y carriolas, como parte del proceso de actualización de la infraestructura del transporte público capitalino.
¿Cuál es la inversión destinada a la modernización del Metro?
Si bien se reportó una inversión de 126 millones de pesos destinada a la instalación de 1,548 nuevos torniquetes y puertas de cortesía en diversas estaciones de la red, no se especificó un costo desglosado único y exclusivo para la estación Zócalo.