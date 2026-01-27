Sheinbaum descarta que foto de Wedding sea IA y confía que EU no haga operativos sin aviso

Insistió la presidenta Claudia Sheinbaum que fue una entrega voluntaria la realizada por Ryan Wedding en la Embajada de Estados Unidos en México y no resultado de un operativo conjunto con el gobierno norteamericano.

Después que el medio de comunicación CBC aseguró que la imagen utilizada en la mañanera de este lunes sobre la entrega de Wedding, es producto de la Inteligencia Artificial, la Primera Mandataria enfatizó, no hay indicativo de ello.

¿Hay pruebas de que la fotografía sea inteligencia artificial?

“Toda red social tiene una política que cuando hay una fotografía o alguna información de IA o un video, tienen que tener las letras IA en este caso no tiene ningún indicativo que sea inteligencia artificial”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

A pesar que el propio abogado del exatleta olímpico canadiense, Anthony Colombo y el director del FBI, Kash Patel, aseguraron que la detención se dio en un operativo conjunto.

¿Cómo fue la entrega de Ryan Wedding, según el gobierno mexicano?

“No voy a entrar en polémica con el FBI ni quiero que haya un conflicto lo que ellos, la autoridad de Estados Unidos le dijo a la autoridad mexicana es que había sido una entrega de manera voluntaria y es la misma publicación que emite la embajada de Estados Unidos en México, ahora las autoridades mexicanas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el gabinete de seguridad sí estaba en operativos buscando a esta persona eso sí, que fueron operativos con alguna autoridad de Estados unidos eso no, ahora cómo fue exactamente que se entregó, ya el detalle no lo conocemos”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Mostrando la imagen del mensaje de la red social de Ronald Johnson donde señaló que hubo entrega voluntaria, Sheinbaum Pardo, manifestó su confianza que Estados Unidos no realiza operativos sin avisar a su gobierno y en lo que le es informado a su administración.

¿Confía México en la versión oficial de Estados Unidos?

“Pues nosotros lo que nos dicen, no tenemos que dudar ni del embajador, ni de lo que nos dijeron aquí en México, ya por qué declararon eso allá, bueno es algo que ellos tienen que comentar y tampoco queremos entrar en un asunto que esto se convierta en una disputa, nosotros decimos la verdad siempre, no tenemos por qué mentir y tal es así que pues es la publicación de la Embajada de Estados Unidos en México… no consideramos que haya sido así, porque ellos tienen que informar lo que hacen aquí en México, le creemos al embajador”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Enfatizó que además se ha informado de las detenciones de México de los integrantes de la lista de los 10 más buscados por el FBI y recordó que existen leyes que establecen que todas las actividades de los agentes internacionales, deben ser reportadas a través de informes al gobierno mexicano.

