Australia prohíbe redes sociales a menores de 16: Dos jóvenes demandan por violación a su derecho a la libertad

Dos jóvenes australianos presentaron una demandan por violación a su derecho a la libertad tras la prohibición de las redes sociales.

Australia prohibirá a los menores de 16 años el uso de redes sociales tras la puesta en marcha de un nuevo marco legal que, por primera vez, permitirá regular estas plataformas a nivel nacional.

Según la periodista Victoria Kim, de The New York Times, se estima que más de 400 mil menores de entre 13 y 15 años cuentan con al menos una cuenta en redes sociales, siendo estas Instagram, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X, YouTube y Facebook; sí, incluso esta última, aunque sea menos popular entre los adolescentes.

Evidentemente los jóvenes no están de acuerdo con la prohibición. De hecho, de acuerdo con una encuesta de la Australian Broadcasting Corporation, tres cuartas partes de los adolescentes aseguraron que seguirán usando redes sociales pese a que estarán prohibidas. Incluso, dos jóvenes de 15 años presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del estado de Nueva Gales del Sur, argumentando que vulnera su derecho a la libertad.

Sin embargo, la medida es algo que ya se veía venir, pues YouTube, por ejemplo, había sido prohibido desde julio de este año precisamente para menores de 16 años.

¿Por qué Australia prohibirá redes sociales a menores?

El gobierno dice que la medida busca “controlar” fenómenos que consideran agravados por las plataformas, como la ansiedad, presión social, exposición a contenido dañino y riesgos relacionados con acosadores.

¿Qué redes se salvan de ser prohibidas?

Aplicaciones como Discord, Messenger, Pinterest, Roblox, WhatsApp y YouTube Kids se salvan de ser prohibidas. ¿Por qué? Según el Comisionado Australiano de Seguridad Electrónica, se utilizan principalmente para mensajería o juegos.

¿Qué redes sociales están prohibidas para menores de 16 años?

Las plataformas vetadas para usuarios menores de 16 años incluyen las más populares como Instagram, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X, YouTube y Facebook.

¿Cómo verificará Australia la edad de los usuarios?

Este punto va a recaer totalmente en las empresas dueñas de las redes sociales, pues Australia exigirá que desactiven las cuentas de menores y que implementen mecanismos para estimar y verificar la edad de sus usuarios.

Eso sí, adelantó que las plataformas que incumplan esta nueva medida se enfrentan a sanciones de hasta 50 millones de dólares australianos. Además, también agregó que continuará monitoreando el comportamiento digital de los menores, la respuesta de las plataformas y los efectos de la prohibición.

