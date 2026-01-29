Corte de luz CFE en Zapopan hoy 29 de enero de 2026: horarios, colonias afectadas y duración del apagón programado

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un corte programado de energía eléctrica en el municipio de Zapopan, Jalisco, previsto para este jueves 29 de enero de 2026 como parte de labores de mantenimiento y mejora de la infraestructura eléctrica, con el objetivo de optimizar el servicio y garantizar su funcionamiento correcto en sectores de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con el aviso oficial, las cuadrillas de la CFE iniciarán sus trabajos a partir de las 10:00 horas, y se estima que las actividades se prolonguen hasta las 18:00 horas, lo que implica una suspensión del suministro de luz por aproximadamente ocho horas en las áreas programadas. La dependencia aclaró que el servicio podría restablecerse antes del horario previsto si los trabajos concluyen con antelación, y que el retorno de la energía será de manera paulatina conforme se completen las labores.

Según la notificación difundida por la CFE y replicada en diversos medios, el corte afectará específicamente a las siguientes colonias y fraccionamientos de Zapopan: Arcos Guadalupe, Plaza Guadalupe y Fraccionamiento Vivante.

En el comunicado, la CFE describe estas labores como parte de un programa integral de mantenimiento y modernización de la red eléctrica, que busca atender las necesidades de una demanda energética en crecimiento y prevenir fallas mayores en el futuro. También destacó que, dada la naturaleza de estos trabajos, podrían registrarse nuevos cortes en otras fechas conforme avance este plan de intervención en distintos sectores del sistema de distribución.

Por su parte, medios locales y portales de noticias señalan que la recomendación oficial es que los usuarios tomen medidas de precaución con anticipación: desconectar aparatos electrónicos sensibles para evitar daños por fluctuaciones del voltaje al restablecerse el servicio, cargar dispositivos móviles con tiempo, y prever actividades que dependen del suministro eléctrico fuera del periodo programado sin energía. Para cualquier consulta o reporte de situación, la CFE mantiene activos sus canales de atención habituales, como el número telefónico 071 y la aplicación CFE Contigo.

Este corte programado en Zapopan forma parte de una serie de intervenciones similares anunciadas en otros estados, como en Santiago, Nuevo León, donde también se reporta una suspensión del suministro en la colonia Camino Real de alrededor de seis horas y media el mismo día, en el marco del mismo esfuerzo de mantenimiento de la compañía.

