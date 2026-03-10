Golpiza a adultos mayores: Fiscalía de Jalisco imputa a Erik “N” por tentativa de homicidio
La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que Erik Eduardo “N”, señalado por agredir brutalmente a una pareja de adultos mayores en calles de Guadalajara, fue imputado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, tras los hechos que generaron indignación pública y se viralizaron en redes sociales.
De acuerdo con información oficial de la dependencia, la agresión ocurrió el 4 de marzo de 2026 en la colonia Jardines del Bosque, cuando el hombre atacó a un matrimonio de 67 y 66 años de edad luego de que le pidieran mover su automóvil que bloqueaba la cochera de su vivienda.
Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran cómo el agresor empujó, golpeó y derribó a ambos adultos mayores, dejándolos tendidos en el suelo.
Fiscalía de Jalisco imputa tentativa de homicidio
Tras difundirse el video del ataque, autoridades estatales iniciaron una investigación que derivó en la detención de Erik Eduardo “N” el 8 de marzo, luego de cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra.
La Fiscalía detalló que el hombre fue imputado por homicidio calificado en grado de tentativa, delito que se configura cuando una persona intenta privar de la vida a otra utilizando violencia y con circunstancias agravantes.
Durante su primera audiencia, el imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que pidió que el juez resuelva su situación jurídica en un plazo de 144 horas, tiempo que su defensa utilizará para presentar pruebas y argumentos.
Mientras tanto, el acusado permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva, en espera de que un juez determine si será vinculado a proceso.
Golpiza a adultos mayores en Guadalajara genera indignación
El caso provocó fuerte reacción en redes sociales y entre vecinos de la zona, quienes exigieron la localización y castigo del responsable tras difundirse el video de la agresión.
Las autoridades informaron que las víctimas recibieron atención médica por diversas lesiones, mientras continúa el proceso judicial contra el presunto agresor.
La Fiscalía de Jalisco señaló que el caso sigue en investigación y reiteró que la violencia contra personas adultas mayores es considerada un delito grave, por lo que se continuará con el proceso penal correspondiente.