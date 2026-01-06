Refrendo en CDMX 2026: Paga 760 pesos y consigue la Tenencia vehicular GRATIS con estos requisitos

Tienes hasta el 31 de marzo para cubrir el refrendo y asegurar que tu tenencia sea gratis en 2026.

Este 2026, pagar refrendo vehicular en la Ciudad de México será más caro respecto al año anterior; sin embargo, cubrir este concepto sigue siendo la oportunidad para librarse del pago de la tenencia, ya que al realizarlo se otorga un descuento del 100%.

¿Cuál es el costo del refrendo en CDMX para 2026?

A partir de enero, el valor del refrendo es de 760 pesos tanto para automóviles como para motos. Es decir, sufrió un aumento de 29 pesos frente a los 731 pesos que costaba el año pasado, de acuerdo con las actualizaciones de la Secretaría de Administración y Finanzas.

¿Cuándo se paga la tenencia 2026 cdmx?

El subsidio total en la tenencia vehicular se otorga cuando realizas el pago del refrendo entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026, ya que después de esa fecha tendrás que costear el impuesto completo.

Requisitos para el subsidio de Tenencia 2026

Para que el sistema aplique el descuento de forma automática, debes cumplir con los siguientes lineamientos oficiales:

Ser persona física o moral sin fines de lucro.

No tener adeudos de tenencia de años anteriores.

Contar con la Tarjeta de Circulación vigente o, en su caso, haber realizado el pago por su renovación.

Que el valor total de tu auto no debe superar los 638 mil pesos (incluyendo IVA), mientras que para las motocicletas el límite es de 250 mil pesos.

