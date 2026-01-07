;

  • 08 ENE 2026, Actualizado 00:52

Importar Autos Chocolate en 2026: precios y requisitos actualizados

El costo depende del año, origen del vehículo y el decreto vigente de regularización.

Las autoridades advierten sobre fraudes: cobros adelantados sin recibos oficiales o promesas de “legalización express”. Getty Images

Las autoridades advierten sobre fraudes: cobros adelantados sin recibos oficiales o promesas de “legalización express”. Getty Images

Francisco Miranda

Los autos chocolate, vehículos de procedencia extranjera que ingresan a México sin importación definitiva, siguen generando dudas rumbo a 2026. ¿Cuánto cuesta importarlos?, ¿qué trámites se piden?, ¿conviene regularizarlos? Aquí te explicamos precios y requisitos con base en disposiciones oficiales.

En México, la importación de autos chocolate puede hacerse por dos vías: importación definitiva o regularización bajo decretos federales vigentes. La importación definitiva aplica sobre todo a vehículos que cumplen reglas de origen y antigüedad; la regularización se limita a modelos y fechas específicas definidos por decreto.

Te puede interesar: Autos Chocolate: ¿Qué va a pasar con estos carros ahora que Sheinbaum acabó con el programa de AMLO?

Autos Chocolate: Precios de importación y regularización

  • Regularización: cuando el decreto aplica, el pago único suele ser fijo (referencialmente alrededor de 2,500 pesos), más gastos administrativos locales (emplacado y verificación).
  • Importación definitiva: el costo varía según el valor del vehículo y aranceles. Considera impuestos, IVA, Derecho de Trámite Aduanero y honorarios del agente aduanal. En la práctica, el monto puede ir de decenas de miles de pesos en adelante.

En México, la importación de autos chocolate puede hacerse por dos vías. Getty Images / Photo travelling people sports

Trámites y documentos básicos

Las autoridades fiscales, encabezadas por el Servicio de Administración Tributaria, solicitan:

  • Identificación oficial del propietario
  • Título o documento que acredite la propiedad
  • CURP y RFC
  • Comprobante de domicilio
  • Número de Identificación Vehicular (VIN) legible
  • Pago de derechos e impuestos correspondientes
  • En su caso, pedimento de importación o constancia de regularización

Pasos clave del proceso

  1. Verificar elegibilidad del vehículo (año, VIN, origen).
  2. Elegir la vía: regularización (si aplica) o importación definitiva.
  3. Realizar pagos en plataformas oficiales.
  4. Concluir alta vehicular en el estado (placas y tarjeta).

Evita fraudes y sanciones

Las autoridades advierten sobre fraudes: cobros adelantados sin recibos oficiales o promesas de “legalización express”. Circular sin regularizar puede implicar multas y decomiso.

En 2026, importar o regularizar un auto chocolate es posible, pero depende del decreto y del perfil del vehículo. Infórmate en fuentes oficiales y calcula costos reales antes de decidir.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad