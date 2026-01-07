Importar Autos Chocolate en 2026: precios y requisitos actualizados

Las autoridades advierten sobre fraudes: cobros adelantados sin recibos oficiales o promesas de “legalización express”. Getty Images

Los autos chocolate, vehículos de procedencia extranjera que ingresan a México sin importación definitiva, siguen generando dudas rumbo a 2026. ¿Cuánto cuesta importarlos?, ¿qué trámites se piden?, ¿conviene regularizarlos? Aquí te explicamos precios y requisitos con base en disposiciones oficiales.

En México, la importación de autos chocolate puede hacerse por dos vías: importación definitiva o regularización bajo decretos federales vigentes. La importación definitiva aplica sobre todo a vehículos que cumplen reglas de origen y antigüedad; la regularización se limita a modelos y fechas específicas definidos por decreto.

Autos Chocolate: Precios de importación y regularización

Regularización: cuando el decreto aplica, el pago único suele ser fijo (referencialmente alrededor de 2,500 pesos), más gastos administrativos locales (emplacado y verificación).

Importación definitiva: el costo varía según el valor del vehículo y aranceles. Considera impuestos, IVA, Derecho de Trámite Aduanero y honorarios del agente aduanal. En la práctica, el monto puede ir de decenas de miles de pesos en adelante.

Trámites y documentos básicos

Las autoridades fiscales, encabezadas por el Servicio de Administración Tributaria, solicitan:

Identificación oficial del propietario

Título o documento que acredite la propiedad

CURP y RFC

Comprobante de domicilio

Número de Identificación Vehicular (VIN) legible

Pago de derechos e impuestos correspondientes

En su caso, pedimento de importación o constancia de regularización

Pasos clave del proceso

Verificar elegibilidad del vehículo (año, VIN, origen). Elegir la vía: regularización (si aplica) o importación definitiva. Realizar pagos en plataformas oficiales. Concluir alta vehicular en el estado (placas y tarjeta).

Evita fraudes y sanciones

Las autoridades advierten sobre fraudes: cobros adelantados sin recibos oficiales o promesas de “legalización express”. Circular sin regularizar puede implicar multas y decomiso.

En 2026, importar o regularizar un auto chocolate es posible, pero depende del decreto y del perfil del vehículo. Infórmate en fuentes oficiales y calcula costos reales antes de decidir.