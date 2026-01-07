Importar Autos Chocolate en 2026: precios y requisitos actualizados
El costo depende del año, origen del vehículo y el decreto vigente de regularización.
Los autos chocolate, vehículos de procedencia extranjera que ingresan a México sin importación definitiva, siguen generando dudas rumbo a 2026. ¿Cuánto cuesta importarlos?, ¿qué trámites se piden?, ¿conviene regularizarlos? Aquí te explicamos precios y requisitos con base en disposiciones oficiales.
En México, la importación de autos chocolate puede hacerse por dos vías: importación definitiva o regularización bajo decretos federales vigentes. La importación definitiva aplica sobre todo a vehículos que cumplen reglas de origen y antigüedad; la regularización se limita a modelos y fechas específicas definidos por decreto.
Autos Chocolate: Precios de importación y regularización
- Regularización: cuando el decreto aplica, el pago único suele ser fijo (referencialmente alrededor de 2,500 pesos), más gastos administrativos locales (emplacado y verificación).
- Importación definitiva: el costo varía según el valor del vehículo y aranceles. Considera impuestos, IVA, Derecho de Trámite Aduanero y honorarios del agente aduanal. En la práctica, el monto puede ir de decenas de miles de pesos en adelante.
Trámites y documentos básicos
Las autoridades fiscales, encabezadas por el Servicio de Administración Tributaria, solicitan:
- Identificación oficial del propietario
- Título o documento que acredite la propiedad
- CURP y RFC
- Comprobante de domicilio
- Número de Identificación Vehicular (VIN) legible
- Pago de derechos e impuestos correspondientes
- En su caso, pedimento de importación o constancia de regularización
Pasos clave del proceso
- Verificar elegibilidad del vehículo (año, VIN, origen).
- Elegir la vía: regularización (si aplica) o importación definitiva.
- Realizar pagos en plataformas oficiales.
- Concluir alta vehicular en el estado (placas y tarjeta).
Evita fraudes y sanciones
Las autoridades advierten sobre fraudes: cobros adelantados sin recibos oficiales o promesas de “legalización express”. Circular sin regularizar puede implicar multas y decomiso.
En 2026, importar o regularizar un auto chocolate es posible, pero depende del decreto y del perfil del vehículo. Infórmate en fuentes oficiales y calcula costos reales antes de decidir.