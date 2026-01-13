Pide Sheinbaum entrarle al debate sobre inteligencia artificial por fraudes digitales

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió debatir sobre el uso de la inteligencia artificial

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a “entrarle” al debate sobre inteligencia artificial ante el aumento de fraudes digitales para engañar a la población.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria señaló que, aunque hablar de una regulación es complejo, resulta urgente discutir este año el uso de la inteligencia artificial, a fin de evitar que la ciudadanía sea engañada con contenidos falsos.

“Es un muy buen debate el tema de la Inteligencia Artificial y cómo garantizar que la gente sepa que fue generado por Inteligencia Artificial porque a veces es tan pequeñito que dice generado por Inteligencia Artificial que se va uno con la finta y es un tema a debate porque es un tema de acceso a la información de los fraudes que se hacen a través de estos esquemas”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum subrayó que el objetivo no es censurar, sino garantizar el derecho a la información, especialmente frente a delitos como el fraude digital.

¿Qué fraudes con inteligencia artificial alertó Sheinbaum?

La presidenta recordó que existen engaños en los que se convoca falsamente a los mexicanos a invertir en Petróleos Mexicanos mediante contenidos creados con IA. Asimismo, negó la existencia de un nuevo programa social dirigido a personas de 30 a 64 años.

“Este de 30 a 64 no existe”, aclaró.

¿Habrá una iniciativa para regular la IA en México?

Al ser cuestionada sobre una posible iniciativa para regular la Inteligencia Artificial, Sheinbaum indicó que, por ahora, lo más importante es abrir el debate IA de manera amplia.

“Yo creo que hay que debatirlo, creo que es un tema que se debe debatir entre todos, para poder garantizar que no prevalezca la información falsa y los fraudes de todo tipo”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Reconoció que la regulación tiene complicaciones, pero insistió en la necesidad de definir mecanismos que protejan a la ciudadanía.

¿Qué dijo sobre los actores de doblaje y la IA?

Respecto a la preocupación de actores de doblaje por el uso de la IA en su trabajo, la jefa del Ejecutivo Federal informó que ya existe un proyecto en la materia, el cual será presentado posteriormente.

