Ley Seca 2026: Conoce la alcaldía donde no se venderá alcohol hasta el 8 de febrero

La alcaldía Tláhuac será escenario este año de una Ley Seca extendida, una medida que suspende la venta y distribución de bebidas alcohólicas en ciertas zonas, del 29 de enero al 8 de febrero de 2026. Esta acción fue anunciada por autoridades capitalinas como parte de las actividades relacionadas con festividades locales y con la intención de mantener el orden y bienestar de las familias.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Despido justificado 2026: estos son los motivos vigentes según la Ley Federal del Trabajo

¿Por qué se implementa la Ley Seca en Tláhuac?

La restricción se aplicará debido a varias celebraciones comunitarias, entre ellas la Fiesta de Luces y Música en honor al Señor de las Misericordias, así como otras actividades tradicionales en pueblos y colonias de la demarcación, como Santiago Zapotitlán, La Selene y Atotolco Chinanco.

Las autoridades explican que la Ley Seca ayuda a preservar la seguridad pública, el bienestar de residentes y visitantes, y facilita la convivencia durante estos eventos multitudinarios.

¿Qué prohíbe la Ley Seca?

Durante este periodo, desde las 00:00 hasta las 23:59 horas, queda suspendida la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones, incluidos envases cerrados y abiertos, en:

Vinaterías

Tiendas de abarrotes

Supermercados con licencia para vender alcohol

Tiendas de autoservicio

Otros comercios que expenden bebidas alcohólicas

Esto aplica tanto para venta regular como para puestos instalados por festividades.

La medida no necesariamente prohíbe el consumo en espacios privados, pero sí restringe su venta y distribución comercial en la vía pública o en puntos mercantiles específicos.

Multas y sanciones por incumplimiento

La ley contempla sanciones tanto para negocios como para personas si se detecta la venta o distribución de bebidas alcohólicas durante este periodo.

Las multas para establecimientos que vendan alcohol pueden ser severas o incluir la suspensión del permiso de venta.

que vendan alcohol pueden ser severas o incluir la suspensión del permiso de venta. Para ciudadanos que sean sorprendidos con bebidas alcohólicas en espacios públicos, la Ley de Cultura Cívica de CDMX prevé multas desde el equivalente de 21 hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), trabajo comunitario o incluso arresto en algunos casos.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Cines y teatros podrán vender alcohol durante sus funciones; ¿Cuándo entra en vigor esta nueva reforma?