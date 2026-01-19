Cines y teatros podrán vender alcohol durante sus funciones; ¿Cuándo entra en vigor esta nueva reforma?

Sí, así como lo lees. La experiencia de ir al cine o disfrutar de una obra de teatro en Baja California está a punto de cambiar pues, el Congreso del estado ha aprobado una reforma clave que permitirá la venta, almacenaje y consumo de bebidas alcohólicas dentro de sus salas.

Es decir, mientras se proyecta una peli en el cine o se disfruta una obra de teatro en cualquier recinto de espectáculos, se podrá beber alcohol sin problema alguno. Te contamos a partir de cuándo se hará esta medida.

TAMBI É N PUEDES LEER: Aumenta el consumo de alcohol en mujeres en México, pero son las que menos piden ayuda: AA

¿Qué dice la ley en donde se podrá vender alcohol en cines y teatros de Baja California?

La reforma estuvo impulsada por el diputado Jaime Cantón Rocha, quien pidió la modificación al artículo 23 de la Ley para la Venta, Almacenaje y Consumo Público de Bebidas Alcohólicas del Estado de Baja California. O sea, se reformó debido a que antes, este tipo de establecimientos tenían restricciones severas o nulas para ofrecer este tipo de productos dentro de las áreas de proyección.

Ahora con este cambio, se legaliza la posibilidad de que los asistentes disfruten una cerveza o una copa de vino mientras ven una película o función.

Cines y teatros podrán vender alcohol en Baja California / Leonid Sneg Ampliar

¿A partir de cuándo entra en vigor esta nueva reforma y cuáles son las restricciones?

Aunque la reforma ya fue aprobada por el Congreso del estado el pasado 16 de enero de 2026, su implementación no es inmediata ni general. Así que para que se logre poner en vigor necesita completar unos pasos como:

Regulaci ó n Municipal : La ley estatal da “luz verde” pero cada ayuntamiento deberá ajustar sus propios reglamentos para definir cómo se otorgarán los permisos

: La ley estatal da “luz verde” pero cada ayuntamiento deberá ajustar sus propios reglamentos para definir cómo se otorgarán los permisos No exceder l í mites : Los recintos deben garantizar que la actividad principal siga siendo la cultura o el cine. No se permitirá que el espacio pierda su naturaleza familiar o de interés social

: Los recintos deben garantizar que la actividad principal siga siendo la cultura o el cine. No se permitirá que el espacio pierda su naturaleza familiar o de interés social Seguridad y salud: Se exigirá el cumplimiento estricto de lineamientos de protección civil y salud pública para evitar el consumo excesivo

¿Cuáles serán los horarios de venta de alcohol en cines y teatros de Baja California?

Los horarios de venta no serán libres. De acuerdo con la normativa:

Sujetos a la función: La venta de bebidas deberá estar estrictamente ligada a los horarios de las proyecciones o funciones teatrales.

La venta de bebidas deberá estar estrictamente ligada a los horarios de las proyecciones o funciones teatrales. Límites municipales: Serán los ayuntamientos quienes establezcan la hora de cierre de la barra de bebidas, la cual generalmente coincide con la última función del día, sin exceder los horarios permitidos para giros comerciales similares.

Uno de los grandes beneficios de esta ley es el apoyo a los productores de la región. Se espera que los cines y teatros den prioridad a la cerveza artesanal y vinos producidos en Baja California, fortaleciendo la economía local y ofreciendo una experiencia más “premium” a los usuarios.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Tu cuerpo sin alcohol: 7 cambios sorprendentes que notarás rápido cuando lo dejas