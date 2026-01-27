Hoy No Circula 28 de enero: Evita multas en CDMX y Edomex, estos autos NO salen este miércoles

Estamos en la recta final de enero y la movilidad en el Valle de México no se detiene. Para que este 28 de enero no te lleves una sorpresa desagradable con las autoridades de tránsito, es fundamental que revises si a tu vehículo le toca descansar de acuerdo al calendario del Hoy No Circula.

Recuerda que el programa Hoy No Circula opera de manera estricta para ayudar a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana, especialmente en estos días donde las inversiones térmicas son frecuentes.

¿Qué autos no circulan este miércoles?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse en casa entre las 5:00 y las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado ROJO.

Terminación de placa 3 y 4.

Holograma de verificación 1 y 2.

Condonación de multas vehiculares en CDMX 2026: Así aplicará el descuento del 90% en infracciones

¿Quiénes SÍ pueden circular hoy?

Los siguientes vehículos están exentos de las restricciones y pueden transitar libremente por la CDMX y el Edomex:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar.

Multa por manejar sin casco: Edomex endurece sanciones contra motociclistas a partir del 1 de febrero

Si decides ignorar la restricción, podrías recibir una multa que va de las 20 a las 30 UMA. Para este 2026, esto representa un golpe a tu bolsillo de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumado al costo del arrastre de la grúa y el tiempo en el depósito vehicular (corralón).