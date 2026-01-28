Frente Frío 32 en México 2026: estados afectados, temperaturas y pronóstico

El Frente Frío número 32 de la temporada invernal 2025-2026 está por entrar al país y dejará efectos significativos en varias regiones de México con descenso de temperatura, heladas, vientos fuertes y lluvias, de acuerdo con pronósticos climáticos oficiales y resúmenes de medios que citan al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Según el SMN, este sistema frontal y la masa de aire polar que lo acompaña se aproximarán e ingresarán por la frontera norte de México el jueves 29 de enero de 2026, extendiéndose hacia el interior y desplazándose hacia el noreste, oriente y sureste del país durante el viernes 30 y sábado 31 de enero.

Las condiciones atmosféricas asociadas, como la interacción con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, favorecerán un descenso marcado de las temperaturas, eventos de “Norte” intenso, vientos fuertes y precipitaciones, además de heladas e incluso nieve o aguanieve en altitudes elevadas.

TE PUEDE INTERESAR: Nevada cubre Chihuahua: ¿Cuál es el municipio más frío de México?

Estados afectados y pronóstico de temperaturas

De acuerdo con los informes disponibles sobre el pronóstico del SMN:

Descenso más severo (mínimas de -10 a -5 °C) se pronostica en zonas serranas de Chihuahua y Durango , donde el ambiente será especialmente frío con heladas.

y , donde el ambiente será especialmente frío con heladas. Temperaturas de -5 a 0 °C, con probabilidad de heladas en la madrugada, se esperan en las zonas altas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca .

y . Entre 0 y 5 °C se proyecta para zonas elevadas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México, donde también se anticipa ambiente frío por la mañana y al anochecer.

Este patrón de temperaturas se mantendrá al menos hasta el sábado 31 de enero, cuando algunas zonas serranas del norte podrían registrar mínimas extremas, incluso cercanas a los -15 °C en condiciones más críticas, según estimaciones extendidas del pronóstico meteorológico.

PUEDE INTERESARTE: Tormenta invernal: suspenden clases en el norte del país por bajas temperaturas

Lluvias, viento y otros efectos asociados

El avance del frente frío no solo traerá frío, también se espera que produzca chubascos y lluvias, con lluvias fuertes a muy fuertes en entidades como Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco durante viernes y sábado.

Además, la masa de aire polar impulsará un evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el litoral del Golfo de México, la península de Yucatán y el Istmo de Tehuantepec, con consecuencias de vientos sostenidos y oleaje elevado en las costas de esas regiones.

Las condiciones también son propicias para la posible caída de nieve o aguanieve en cimas volcánicas altas como Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote, donde las temperaturas estarán por debajo del punto de congelación.

Contexto del fenómeno

Este frente frío se suma a una serie de sistemas que han mantenido un ambiente frío a muy frío en múltiples regiones del país durante enero de 2026, con heladas nocturnas recurrentes y fluctuaciones en las temperaturas diurnas debido a la interacción de masas de aire polar con condiciones locales. El SMN y Conagua continúan actualizando los pronósticos conforme se acerquen las fechas de mayor impacto.