Qué es el Catálogo de Brujería de la UNAM: así documentaba la Inquisición los casos de hechicería en la Nueva España

El llamado catálogo de brujería de la UNAM no es un documento oculto ni un compendio esotérico secreto, sino un archivo histórico académico y verificable elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Se trata del “Catálogo Razonado de Expedientes Virreinales: Brujería y hechicería en el siglo XVIII en Michoacán”, un proyecto que digitaliza, organiza y pone a disposición pública una selección de expedientes inquisitoriales coloniales relacionados con acusaciones de brujería y hechicería en la Nueva España.

Este catálogo fue desarrollado por académicos del Laboratorio Nacional de Materiales Orales (LANMO) de la UNAM, con sede en Morelia, bajo la coordinación de la investigadora Cecilia López Ridaura, con apoyo del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT).

Qué es exactamente este catálogo

El “archivo” más bien es un instrumento de investigación que reúne y edita críticamente documentos que antes estaban únicamente en los resguardos físicos del Archivo Histórico Casa de Morelos, dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes, en la ciudad de Morelia. La colección original forma parte de la serie “Inquisición” dentro del fondo diocesano de Michoacán, que comprende 164 expedientes distribuidos en 11 cajas; de estos, 59 están relacionados específicamente con casos de brujería y hechicería.

El catálogo incluye transcripciones paleográficas modernizadas de los documentos y fichas con datos personales de acusados, testigos y autoridades, lo que permite estudiar características como sexo, oficio, lugar de residencia, casta y motivos de los testimonios.

Qué contiene y qué permite estudiar

Los expedientes datan del siglo XVIII y reflejan cómo la Inquisición novohispana documentaba las prácticas consideradas desviadas de la ortodoxia católica. Entre los temas y motivos que se pueden rastrear en el catálogo están relatos sobre consumo de plantas como peyote o rosa maría, búsqueda de tesoros mediante objetos mágicos, hechizos para lograr amor, maleficios que pretendían causar enfermedades, uso de muñecos o polvos, e incluso pactos con el demonio, todos ellos recogidos como parte de declaraciones y diligencias judiciales de la época.

Además del enfoque principal basado en los expedientes inquisitoriales de Michoacán, que en el siglo XVIII incluían territorios que hoy conforman varios estados del centro de México, el proyecto se amplió con la inclusión de expedientes de procesos criminales del mismo archivo para documentar prácticas de hechicería en poblaciones indígenas, ampliando así el panorama histórico.

Por qué es relevante

Lejos de una curiosidad sensacionalista, este catálogo abre una ventana documentada al imaginario, creencias y conflictos de una sociedad colonial. Permite a historiadores, antropólogos y estudiosos de la cultura entender no solo cómo se perseguían estas prácticas, sino también cómo eran percibidas y narradas por quienes vivieron en esa época. El registro sistematizado de motivos y testimonios ofrece una base para analizar patrones culturales, discursos de oralidad y estructuras sociales del periodo virreinal.

Acceso y disponibilidad

El catálogo está disponible en línea, diseñado para ser accesible no solo por investigadores sino por cualquier persona interesada en explorar documentos originales digitalizados con fichas y transcripciones que facilitan su lectura y búsqueda por motivos o datos relevantes.

El Catálogo Razonado de Expedientes Virreinales “Brujería y hechicería en el siglo XVIII en Michoacán”, que en la calle se ha llegado a llamar archivo de brujería de la UNAM, salió a la luz en septiembre de 2025. La propia UNAM, a través del Laboratorio Nacional de Materiales Orales (LANMO) en Morelia, lo presentó como un producto de investigación y digitalización de una parte de los expedientes inquisitoriales coloniales que estaban resguardados en el Archivo Histórico Casa de Morelos, con el objetivo de poner esos documentos a disposición pública y facilitar su estudio.