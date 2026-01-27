Sheinbaum y BTS: ARMY mexicano pide explicaciones y claridad en venta de boletos, no más fechas de conciertos

La comunidad ARMY México, integrada por seguidores de BTS, respondió con firmeza a las gestiones de la presidenta Claudia Sheinbaum para ampliar la presencia del grupo en el país, y aseguró que no quiere más fechas de conciertos, sino claridad en la venta y precios de los boletos.

ARMY México pide transparencia en boletos tras fallas y reventa en conciertos de BTS

Melissa Salinas, administradora de una de las fanbases más grandes del ARMY en México —registrada desde 2020 y con más de 40 mil miembros— explicó que, tras encuestas internas, el 80 % de los fans no logró comprar entradas durante el proceso de venta organizado por Ticketmaster, lo que generó incertidumbre, confusión y quejas entre los seguidores. “Nosotras no pedimos más fechas. Pedimos claridad en la compra y respuestas sobre la reventa”, declaró.

“No más fechas, queremos claridad”: fans de BTS exigen respuestas sobre la venta

Las quejas de ARMY México se centraron principalmente en la falta de información anticipada sobre precios finales, mapas de zonas y cargos incluidos, así como en los problemas técnicos que se vivieron durante la preventa, con filas virtuales saturadas y transacciones que no se completaban aun cuando los fans tenían membresías activas.

Venta confusa y miles sin boletos: el reclamo del ARMY mexicano a autoridades

Ante la presión social, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) confirmó que abrirá procedimientos legales contra Ticketmaster y sanciones a plataformas de reventa como StubHub y Viagogo por prácticas consideradas “abusivas y desleales”.

El ARMY advirtió también que, si no se brinda información más clara y transparente, podrían retomar protestas o movilizaciones pacíficas en la Ciudad de México para exigir derechos como consumidores, sin que el movimiento se politice.

Aunque la presidenta envió una carta diplomática a Corea del Sur para explorar la posibilidad de más conciertos en México, los fans sostienen que su prioridad es entender cómo funcionó la venta de boletos y por qué tantos seguidores quedaron fuera, antes de pensar en ampliar fechas.