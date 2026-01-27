;

  • 27 ENE 2026, Actualizado 17:56

Sheinbaum y BTS: ARMY mexicano pide explicaciones y claridad en venta de boletos, no más fechas de conciertos

ARMY pide transparencia en boletos y precios tras quedar fuera miles de fans en la venta.

Venta confusa y miles sin boletos: el reclamo del ARMY mexicano a autoridades. Getty Images

Venta confusa y miles sin boletos: el reclamo del ARMY mexicano a autoridades. Getty Images

Francisco Miranda

La comunidad ARMY México, integrada por seguidores de BTS, respondió con firmeza a las gestiones de la presidenta Claudia Sheinbaum para ampliar la presencia del grupo en el país, y aseguró que no quiere más fechas de conciertos, sino claridad en la venta y precios de los boletos.

ARMY México pide transparencia en boletos tras fallas y reventa en conciertos de BTS

Melissa Salinas, administradora de una de las fanbases más grandes del ARMY en México —registrada desde 2020 y con más de 40 mil miembros— explicó que, tras encuestas internas, el 80 % de los fans no logró comprar entradas durante el proceso de venta organizado por Ticketmaster, lo que generó incertidumbre, confusión y quejas entre los seguidores. “Nosotras no pedimos más fechas. Pedimos claridad en la compra y respuestas sobre la reventa”, declaró.

“No más fechas, queremos claridad”: fans de BTS exigen respuestas sobre la venta

Las quejas de ARMY México se centraron principalmente en la falta de información anticipada sobre precios finales, mapas de zonas y cargos incluidos, así como en los problemas técnicos que se vivieron durante la preventa, con filas virtuales saturadas y transacciones que no se completaban aun cuando los fans tenían membresías activas.

Venta confusa y miles sin boletos: el reclamo del ARMY mexicano a autoridades

Ante la presión social, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) confirmó que abrirá procedimientos legales contra Ticketmaster y sanciones a plataformas de reventa como StubHub y Viagogo por prácticas consideradas “abusivas y desleales”.

¿Por qué Profeco no puede castigar la reventa de boletos digital? El limbo jurídico que nos afecta a todos

El ARMY advirtió también que, si no se brinda información más clara y transparente, podrían retomar protestas o movilizaciones pacíficas en la Ciudad de México para exigir derechos como consumidores, sin que el movimiento se politice.

Aunque la presidenta envió una carta diplomática a Corea del Sur para explorar la posibilidad de más conciertos en México, los fans sostienen que su prioridad es entender cómo funcionó la venta de boletos y por qué tantos seguidores quedaron fuera, antes de pensar en ampliar fechas.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad