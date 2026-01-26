BTS en México: Sheinbaum busca más fechas tras alta demanda de boletos, dice que ya le escribió al primer ministro de Corea

Tras agotar boletos, el gobierno analiza opciones para que más jóvenes puedan ver a BTS en México. Getty Images

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este lunes 26 de enero en la conferencia matutina que solicitó formalmente al primer ministro de Corea del Sur, Kim Min-seok, ampliar las fechas de los conciertos de BTS en México debido a la alta demanda de boletos, que superó con creces la oferta disponible.

Sheinbaum explicó que, tras el diálogo con los organizadores de la promotora OCESA, decidió escalar la gestión a nivel diplomático porque los tres conciertos programados en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México tenían solo 150 mil boletos disponibles, frente a un estimado de cerca de un millón de jóvenes interesados.

Sheinbaum busca más fechas de BTS en México tras alta demanda de boletos, dice que ya habló con el primer ministro de Corea. pic.twitter.com/wov4wOEchN — Franc (@paco__miranda) January 26, 2026

Dónde y cuándo serán los conciertos de BTS en México

Los conciertos de BTS están programados como parte de su gira mundial “BTS World Tour Arirang”, con presentaciones en México los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Fechas confirmadas:

7 de mayo de 2026 – BTS World Tour Arirang

9 de mayo de 2026 – BTS World Tour Arirang

10 de mayo de 2026 – BTS World Tour Arirang

Lista de precios de boletos para los conciertos

Los precios oficiales publicados por OCESA y Ticketmaster para los conciertos de BTS en México van según la ubicación del asiento y el tipo de experiencia.

Rango de precios estimado:

Zona general: desde 1,767 pesos

Secciones intermedias: entre 3,000 y 8,500 pesos

Boletos VIP / experiencias premium: hasta 17,782 pesos

Estas cifras reflejan la alta demanda y las distintas opciones disponibles para quienes lograron adquirir boletos en preventa o venta general, modalidades que iniciaron en enero de 2026.

Gestión oficial ante la demanda y venta de boletos

Durante la mañanera del Pueblo, Sheinbaum relató que, tras dialogar con Alejandro Soberón, director de la promotora OCESA, las autoridades mexicanas identificaron que el interés de los fans excedía con creces la oferta de conciertos.

Ante la negativa de OCESA de agregar más fechas, la presidenta envió una carta al primer ministro de Corea, solicitando que BTS considere más presentaciones en México. Sheinbaum aclaró que aún no ha recibido respuesta, pero confía en que será favorable o que, al menos, se explore la manera de expandir el acceso al espectáculo.

Además de la gestión diplomática, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha intervenido para supervisar la venta de boletos y sancionar prácticas opacas por parte de las plataformas de venta y reventa, tras recibir miles de quejas de fans que exigieron transparencia en mapas y precios.

La petición de la mandataria y las acciones de las autoridades buscan atender el reclamo de los seguidores mexicanos, principalmente del ARMY, grupo de fans que ha tenido un papel activo en exigir claridad y acceso justo a las entradas.