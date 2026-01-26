Multa por manejar sin casco: Edomex endurece sanciones contra motociclistas a partir del 1 de febrero

El Estado de México anunció el aumentó de las multas para motociclistas que manejen sin casco o no cumplan con el uso obligatorio de protección, como parte de las modificaciones al Reglamento de Tránsito del Estado de México que entrarán en vigor el 1 de febrero de 2026. Estas medidas buscan reducir accidentes y promover una conducción segura en la entidad ante el incremento de motocicletas en circulación.

La actualización de las multas está relacionada directamente con el ajuste anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo nuevo valor será de 117.31 pesos diarios a partir del primer día de febrero. Este valor sirve como parámetro para calcular las sanciones por infracciones de tránsito, incluyendo el no uso de casco al conducir una motocicleta.

Edomex: ¿Cuánto costarán las multas por no usar casco?

Con el nuevo valor de la UMA, las multas por no portar casco o usar uno que no cumpla con las especificaciones del reglamento oscilarán entre 10 y 20 UMAs, es decir, aproximadamente entre 1,173 y 2,346 pesos. El monto final depende de factores como la gravedad de la infracción y el historial del conductor ante infracciones previas. Además de la sanción económica, la autoridad puede aplicar la pérdida de puntos en la licencia de conducir, de acuerdo con el Sistema de Penalizaciones vigente.

Estas multas se aplican tanto al conductor como a cualquier acompañante que no porte el casco adecuado. El aparato protector debe ser específico para motocicleta, estar en buen estado y colocado correctamente, tal como lo exige el Reglamento de Tránsito del Estado de México.

Qué establece el Reglamento de Tránsito del Edomex

El nuevo Reglamento de Tránsito del Estado de México, publicado en la Gaceta Oficial estatal, reafirma la obligatoriedad de contar con casco certificado y en condiciones óptimas para circular, con el objetivo de garantizar la seguridad vial de motociclistas y acompañantes. Las autoridades de tránsito estatales y municipales tienen facultad para imponer las sanciones conforme a derecho, supervisando su cumplimiento en las vialidades de la entidad.

El documento oficial también precisa que las multas se calcularán con base en la UMA y pueden variar según el historial de infracciones del conductor, lo que implica costos mayores para quienes acumulen faltas sin liquidar. Este sistema busca incentivar la responsabilidad y el respeto a las normas de movilidad.

Las autoridades mexiquenses llaman a la población motociclista a cumplir con el uso adecuado del casco y conocer las obligaciones del reglamento para evitar sanciones económicas y posibles consecuencias administrativas. El objetivo, enfatizan, es reducir el riesgo de lesiones graves y mortalidad en accidentes viales.