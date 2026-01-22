Condonación de multas vehiculares en CDMX 2026: Así aplicará el descuento del 90% en infracciones

Si eres de los automovilistas que arranca el año con multas vehiculares en la CDMX, este 2026 podrías saldarlas gracias al 90% de descuento en el pago de infracciones. Para que aproveches esta oportunidad, aquí te explicamos cómo aplican las multas que reciben la condonación y todo lo que se sabe sobre este nuevo beneficio anunciado por las autoridades capitalinas.

¿Hay condonación de multas vehiculares en CDMX 2026?

Sí, la idea es que los conductores paguen solo el 10% del monto total de sus adeudos. Este esquema de condonación de multas vehiculares CDMX 2026 busca eliminar por completo el cobro de actualizaciones y recargos que generalmente inflan la deuda con el paso del tiempo. Al recibir a condonación del 90%, los ciudadanos podrán ponerse al corriente con sus pagos antes de realizar trámites obligatorios como la verificación vehicular o la renovación de documentos.

TE PUEDE INTERESAR: Refrendo en CDMX 2026: Paga 760 pesos y consigue la Tenencia vehicular GRATIS con estos requisitos

¿Cómo obtener el 90% de descuento en infracciones CDMX?

Para obtener el 90% de descuento en infracciones, debes considerar que este beneficio no aplica para todo tipo de multas. No podrán aplicar a aquellas que se consideren graves o que pongan en riesgo a terceros. Por ejemplo:

Multas por invadir el carril del Metrobús o las ciclovías.

Multas relacionadas con accidentes donde hubo personas lesionadas

Multas que formen parte de la investigación de algún delito.

¿Cómo solicitar la condonación de multas de tránsito CDMX?

Toma en cuenta que aunque el anuncio ya se adelantó, todavía faltan los detalles completos para saber cómo solicitar y aplicar al beneficio. Las autoridades confirmaron que la Jefa de Gobierno publicará las reglas de operación de la condonación de multas vehiculares CDMX 2026 a más tardar el 30 de enero de este año.

TE PUEDE INTERESAR: Descuento Predial en CDMX 2026: Así podrás liquidar deudas de años anteriores con solo mil pesos