Hoy No Circula 27 de enero: ¿Qué placas y engomados descansan este martes?

Si ya estás planeando tu ruta para este 27 de enero, no olvides consultar las restricciones del programa Hoy No Circula. En esta recta final de mes, el tránsito en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México suele ser constante, y lo último que quieres es que una infracción afecte tu presupuesto de cierre de mes.

¿Qué autos no circulan este martes?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse en casa este martes, de las 5:00 a las 22:00 horas, son:

Vehículos con engomado ROSA.

Terminación de placa 7 y 8.

Holograma de verificación 1 y 2.

Reemplacamiento en Edomex 2026: Esta son las 4 condonaciones del 100% de descuento

¿Qué vehículos están exentos de la restricción el 27 de enero de 2026?

Los autos que pueden transitar libremente, sin importar su terminación de placa, son:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar.

Condonación de multas vehiculares en CDMX 2026: Así aplicará el descuento del 90% en infracciones

Circular en un día restringido te puede costar una multa que oscila entre las 20 y 30 UMA. Para este 2026, esto representa un gasto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), además del traslado de tu vehículo al depósito vehicular (corralón), lo que implica un golpe doble al bolsillo.