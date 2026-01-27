Celebra CIDE nombramiento de Lucero Ibarra como directora interina, la apelación del Romero Tellaeche no va: Céline González

La destitución en el CIDE derivó en el nombramiento de una directora interina, la doctora Lucero Ibarra, decisión que fue calificada como consensuada por académicos del centro de investigación.

Luego de la destitución en CIDE del doctor José Antonio Romero Tellaeche como director del CIDE y el nombramiento como directora interina de la doctora Lucero Ibarra Rojas, la profesora Céline González calificó como “una gran noticia y un gran día para la comunicad CIDE” la acción que dijo “se tomó de manera consensuada, y que tenía que surtir efecto desde hace un año”.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, la también doctora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CÉline González, celebró la decisión de la doctora Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría de Ciencia Humanidades, Tecnología e Innovación, de quien dijo, tiene todas las facultades, de acuerdo a la Ley de Ciencias y Tecnologías, de remover a los titulares de los centros públicos de investigación, de acuerdo con el artículo 95, por lo que la apelación del sustituido “no va”.

Es indigno que siga la demanda contra la Dra. Catherine Andrews, “porque ella utilizó las vías institucionales para denunciar, no solamente acoso laboral, si no también éticas a la falta académica”, en contra del exdirector del @CIDE_MX, José Antonio Romero Tellaeche: @celinefa.… pic.twitter.com/C8iwxmt8wX — Así Las Cosas (@asilascosasw) January 27, 2026

¿Por qué fue válida la remoción del director del CIDE?

González reconoció que “Rosaura Ruiz ha implementado una política de puertas abiertas, muy acertada” y desde los Consejos Directivos que sesionan cada seis meses se han hecho las evaluaciones correspondientes.

¿Qué sigue tras el cambio en la dirección del CIDE?

La profesora asociada de la División de Estudios Políticos del CIDE, confirmó que la demanda interpuesta por el doctor Romero contra la doctora Catherin Andrews sigue vigente y resaltó “me parece que pinta de cuerpo completo la manera de gobernar del doctor Romero, que en vez de rendir cuentas hace demandas civiles”.

Sobre el currículum de la nueva directora interina compartió González, “fue de las propulsoras del Comité de Ética, protocolos de atención de violencia y casos de discriminación al interior del CIDE, y fuera del mismo, así como litigio estratégico con pueblos originarios en Michoacán” por lo que afirmó es “bueno que sea alguien interno que conocer el CIDE y que van acorde con el Plan Nacional de Desarrollo”.