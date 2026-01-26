Masacre en Salamanca: Quién era Alejandro “Charly” Moreno, integrante de la Banda Reencuentro Norteño asesinado en el ataque

Un ataque armado en una cancha de futbol dejó 11 muertos en Salamanca. Entre las víctimas, un joven músico del regional mexicano. IG

Un comando armado atacó a tiros a un grupo de personas en una cancha de futbol de la comunidad Loma de Flores, en Salamanca, dejando un saldo de 11 personas muertas y al menos 12 lesionadas, informó la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

El ataque ocurrió el domingo 25 de enero alrededor de las 17:30 horas, al término de un partido amateur. Según el reporte oficial, hombres armados irrumpieron en el campo y abrieron fuego contra quienes convivían tras el juego.

De las 11 víctimas mortales, 10 fallecieron en el lugar y una más murió mientras recibía atención médica, precisó la Fiscalía. Entre los 12 lesionados, varios permanecen hospitalizados, cuatro de ellos bajo atención de la Secretaría de Salud de Guanajuato, con pronóstico reservado.

Quién era Alejandro “Charly” Moreno, integrante de la Banda Reencuentro Norteño asesinado en el ataque

Entre las víctimas se encuentra Alejandro “Charly” Moreno, joven músico e integrante de la Banda Reencuentro Norteño, quien perdió la vida en el ataque. Su deceso ha generado consternación en el ámbito musical del regional mexicano, donde colegas y agrupaciones expresaron su pésame a familiares y amigos. Moreno era descrito como un talento joven con un futuro prometedor dentro de la escena musical.

La Fiscalía de Guanajuato ya abrió una carpeta de investigación sobre los hechos y ha asegurado casquillos percutidos de armas de alto poder en la escena. A la vez, autoridades estatales y municipales colaboran en el operativo para localizar y detener a los responsables del ataque armado.

Este violento hecho se suma a una serie de ataques armados registrados en la entidad, donde la violencia ha impactado a diferentes comunidades. Las autoridades han reiterado su compromiso de reforzar la seguridad y llevar ante la justicia a quienes perpetraron este ataque en Salamanca.