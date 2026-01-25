Masacre en Guanajuato: ¿Qué pasó en Salamanca donde un comando armado mató a un grupo que jugaba futbol?

Una tarde de convivencia se convirtió en tragedia en Salamanca, Guanajuato, cuando un comando armado irrumpió en un partido de fútbol amateur y abrió fuego contra las personas que se encontraban en el lugar. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) confirmó que el ataque dejó 11 personas muertas y 6 lesionadas, además de iniciar una investigación para esclarecer los hechos.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:00 horas del domingo 25 de enero en los campos de fútbol de la comunidad Loma de Flores, donde decenas de jugadores y espectadores convivían. Las autoridades señalaron que hombres armados en varias camionetas arribaron al sitio y dispararon de manera indiscriminada contra quienes estaban presentes.

La Fiscalía de Guanajuato confirmó la muerte de 11 personas en la comunidad de Loma de Flores.

Según el reporte oficial de la FGE, 10 personas fallecieron en el lugar de los hechos, mientras que una más perdió la vida mientras recibía atención médica en un hospital de la región. Las 12 personas heridas por impactos de bala fueron trasladadas a distintos centros de salud para recibir atención urgente.

Elementos de la policía municipal, la Guardia Nacional, el Ejército y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado acudieron al lugar para acordonar la zona, apoyar en los primeros auxilios y comenzar con las labores de investigación. La Fiscalía informó que se están recabando indicios y testimonios, además de coordinarse con fuerzas federales y estatales para rastrear a los responsables.

Hasta el momento no se han reportado detenidos vinculados con este ataque. Las autoridades de Guanajuato han solicitado a la población mantener la calma y colaborar con cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el crimen. El caso se suma a una serie de hechos violentos que afectan a la entidad, que mantiene operativos permanentes para combatir al crimen organizado.