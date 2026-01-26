Hoy No Circula 26 de enero: ¿Qué autos descansan en el último lunes del mes?( Getty Images )

Entramos a la recta final del primer mes del año. Si ya estás listo para salir a tus actividades este lunes 26 de enero, es muy importante que verifiques si tu vehículo tiene permiso para circular. Recuerda que el programa Hoy No Circula busca mantener a raya las emisiones contaminantes en esta temporada donde las mañanas suelen ser frías y la dispersión del aire es más lenta.

Evita que una multa de “cuesta de enero” complique tu presupuesto. Aquí te detallamos las restricciones vigentes para hoy.

¿Qué autos no circulan este lunes 26 de enero de 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse en casa entre las 5:00 y las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado AMARILLO.

Terminación de placa 5 y 6.

Holograma de verificación 1 y 2.

¿Quiénes SÍ pueden circular sin restricciones?

Los vehículos que están exentos de la medida y pueden transitar libremente este lunes son:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso.

No respetar el Hoy No Circula en este 2026 te puede costar una sanción económica de entre 20 y 30 UMA, lo que equivale a un monto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente). A esto deberás sumar el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que tu auto pase en el depósito vehicular.