Hoy No Circula Sabatino 24 de enero: ¿Qué placas descansan en CDMX y Edomex el fin de semana?( Getty Images )

Si tienes planes para disfrutar este cuarto fin de semana de enero, ya sea para salir a comer, visitar algún punto turístico o realizar compras, es vital que verifiques las restricciones del Hoy No Circula Sabatino.

Recuerda que este programa busca reducir los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Para este 24 de enero, las limitaciones son específicas para los vehículos con Holograma 1 y terminación de placa en número par. ¡Que no te sorprenda la grúa!

¿Qué autos no circulan este sábado?

De acuerdo con el calendario de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los vehículos que deben quedarse en casa entre las 5:00 y las 22:00 horas son:

Holograma 1: Vehículos con terminación de placa PAR (0, 2, 4, 6 y 8).

Holograma 2: Todos los vehículos con este holograma descansan todos los sábados del mes.

Placas foráneas: No circulan los sábados de 5:00 a 22:00 horas (a menos que cuenten con pase turístico o verificación vigente de la CDMX/Edomex).

¿Quiénes SÍ pueden circular libremente el 24 de enero?

Los autos que están exentos de las restricciones y pueden transitar sin problemas este sábado son:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia y transporte de pasajeros.

Circular en un día restringido te puede costar una multa de entre 20 y 30 UMA. Para este 2026, esto representa una sanción de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), además del traslado de tu vehículo al corralón, lo que te haría perder tiempo y dinero en pleno fin de semana.