SNA revela que la seguridad pública es el sector más corrupto de México

Este lunes en la Cámara de Diputados arrancaron las consultas sobre la renovación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) mediante una reforma constitucional como lo propuso la presidenta Claudia Sheinbaum.

En este marco, la presidenta del SNA, Vania Pérez Morales, presentó una propuesta con 15 recomendaciones para la trasformación de este organismo que ha dado pocos resultados. como ella misma lo reconoce.

¿Qué cambios se plantean para el Sistema Nacional Anticorrupción?

La funcionaria urgió a rediseñar la política nacional de combate la corrupción en todos los ámbitos y niveles de gobierno, además de fortalecer al Comité de Participación Ciudadana de dicho sistema, incluso, sancionar a sus integrantes que no cumplan con su deber de rastrear el desvío de recursos públicos.

La todavía presidenta del SNA, puso énfasis en la recuperación del dinero desviado ilegalmente por corrupción.

“Me parece que este es el acto más innovador de esta ley, porque incluye en el comité coordinador a la Secretaría de Hacienda para tener al SAT y a la UIF en este tema. Si no vamos tras el dinero podemos seguir tenido a los Duarte, a gobernadores y políticos en la cárcel, pero eso no asegura la reparación del daño y no asegura que el dinero vuelva para las quimioterapias que se debieron haber llevado en Veracruz, para los temas de seguridad alimentaria que tuvieron que ver con Segalmex”. — Vania Pérez Morales

¿Por qué la corrupción impacta la seguridad y la democracia?

Vania Pérez Morales sostuvo que la corrupción no solo daña al erario por el desvío ilegal de recursos públicos, sino afecta el desarrollo democrático y económico del país.

Ante legisladores de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, resaltó que las corruptelas y demás actos ilegales que dañan la administración pública, se registran sobre todo en el sector de seguridad donde la corrupción alcanza hasta el 86 por ciento según datos oficiales.

“Uno de los temas que, estoy convencida que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es que esta se convierta en una política del Estado mexicano para poder hacer que el 45 por ciento de los mexicanos que cifren de corrupción a través del servicio público, de los policías de tránsito, o seguridad pública pues que esto pudiera bajar. La infiltración de los cuerpos de seguridad según los datos del INEGI, es muy alto”. — Vania Pérez Morales

Por su arte, representes de la OCDE en México se pronunciaron también por una reforma al Sistema Nacional Anticorrupción, pero que incluya el combate a la corrupción en el sistema electoral, es decir que contemple la participación del INE en esta tarea de la lucha contra la corrupción en nuestro país.

