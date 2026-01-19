El SNA será “presencia simbólica” si no se concreta la reforma de combate a la corrupción

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se encuentra actualmente en una situación crítica, y Vania Pérez Morales, presidenta del Consejo Ciudadano de este organismo, señaló que la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno y los poderes de la Unión ha impedido crear una verdadera política anticorrupción, dejando al sistema sin las herramientas necesarias para operar con eficacia.

¿Por qué el Sistema Nacional Anticorrupción enfrenta una parálisis operativa?

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Pérez Morales advirtió que el sistema enfrenta una parálisis operativa inminente, ya que a partir del 29 de enero solo contará con solo dos consejeros, lo cual es insuficiente para alcanzar la mayoría de cinco integrantes que exige la ley, y reduciría la capacidad del organismo a una mera presencia simbólica, sin facultades reales para actuar contra la corrupción.

Es por ello que se presentó una iniciativa de reforma desarrollada en conjunto con el equipo del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Este movimiento representa el primer acercamiento formal entre el Gobierno Federal, el Poder Legislativo y el Sistema Nacional Anticorrupción en los últimos siete años, buscando rescatar a esta institución que fue ignorada en administraciones pasadas.

¿Qué plantea la reforma para fortalecer el combate a la corrupción?

La propuesta tiene cuatro ejes fundamentales que buscan dar “dientes” al organismo: el seguimiento del rastreo del dinero a través de la recuperación de activos, la detección y castigo efectivo de actos de corrupción, y la aplicación de sanciones a las autoridades que no cumplan con su deber de coordinación.

La dirigente del SNA enfatizó que el objetivo es colocar a las víctimas de la corrupción en el centro de la agenda, transformando el combate a la impunidad en una prioridad más allá de los partidos políticos.

