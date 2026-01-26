CNDH asegura reducción de violaciones a derechos humanos; oposición rechaza ese diagnóstico

En los últimos años en México se han reducido las derechos humanos, aseguró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aunque legisladores de oposición rechazaron ese optimismo y exigieron que ese organismo defienda al pueblo y no al gobierno.

Este lunes compareció ante el Pleno de la Comisión Permanente, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, quien aseguró que desde que asumió la titularidad de dicho órgano en esta segunda etapa, se han reducido las violaciones a las garantías individuales, y por ello, son cada vez menos las recomendaciones.

Al rendir su informe de actividades 2025, la Ombudsperson reiteró que ya no existe un Estado represor, por lo que cada vez son menos las prácticas violatorias, mediante la actuación preventiva de la CNDH y la coordinación con el gobierno federal.

¿Por qué la CNDH asegura que han disminuido las violaciones a derechos humanos?

Resaltó que, bajo un nuevo esquema austero y eficaz, el organismo no solo acumula recomendaciones ni quejas, sino que busca la prevención de las violaciones a los derechos humanos tanto a nivel federal como local.

“A diferencia de 2023 en 2024 las violaciones a derechos humanos en el ámbito local, también están a la baja en un 8.1 por ciento. Esta es la realidad que se vive en el país hoy, y lo decimos para que se tome nota, están reduciéndose las violaciones a derechos humanos y es importante destacar que es el reflejo del esfuerzo que iniciamos en 2023”.

La titular de la CNDH pidió nuevamente a los legisladores reformar la ley en la materia para que las recomendaciones que emita el organismo sean vinculatorias y no solo sugerencias ante los abusos de poder.

¿Por qué la oposición rechaza el diagnóstico de la CNDH?

Legisladores de oposición rechazaron esa versión y sostuvieron que México enfrenta una crisis de derechos humanos, prueba de ello —dijeron— son los miles de personas desaparecidas, las brutalidades policiales de la Guardia Nacional, la militarización del país y la postura de la CNDH a favor de la prisión preventiva oficiosa, que elimina la presunción de inocencia.

Los diputados y senadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano exigieron que la CNDH deje de ser una comparsa y defienda al pueblo y no al gobierno.

La priista Ana Isabel González afirmó que las cifras presentadas están maquilladas y no reflejan la realidad del país.

“Los datos maquillados que se presentan en esta tribuna son totalmente diferentes a la realidad que se vive allá afuera, estamos atravesando por un país que está ensangrentado, por un país que está lleno de balas, donde hay desapariciones forzadas, ¿cómo vamos a mejorar estas cifras que son lamentables para nuestro país?”.

Por su parte, la diputada del PAN, Silvia Patricia Jiménez, demandó que la CNDH recupere su autonomía e independencia.

“Desde el grupo parlamentario de Acción Nacional exigimos que la CNDH recupere su función institucional, su independencia real y su compromiso con quienes no tienen voz. Porque cuando la CNDH calla el Estado falla y cuando el Estado falla esta soberanía ni puede ser cómplice”.

Al final, la presidenta de la CNDH rechazó las críticas y aseguró que su gestión ha sido superior a las anteriores, en las que —afirmó— se ocultaban casos graves, se malgastaba el presupuesto y se limitaba la actuación del organismo a engrosar recomendaciones sin atender la prevención ni la solución de los abusos de poder.