Temo por mi familia, CNDH nos retiró medidas de protección: Integrante de “Guerreros Buscadores de Jalisco”

“ No tenemos ninguna medida de protección, nosotros salimos a trabajar, pero tenemos familia, aquí se quedan y ahora no están protegidos... temo por su integridad”, compartió Raúl Servín, integrante del colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco”.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el padre buscador de Raúl Servín Galván , desaparecido el 10 de abril de 2018 en Tlajomulco de Zúñiga, detalló que al igual que a otros buscadores les fue notificado vía telefónica que les habían sido retiradas las medidas de protección, “sin más explicación”.

Y que de acuerdo con Indira Navarro, fue

“una persona de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Francisco Estrada, él fue quien dio la orden de que se nos retiraran las medidas de protección de la Guardia Nacional”. — Señaló.

“No nos dan ninguna explicación, no sabemos si fue porque en días pasados estuvimos en la Ciudad de México viendo las reformas del gobierno”, pero afirmó que en esta “no hubo nada grave, solo queríamos ver las reformas que implementaron… no hubo disputas, no hubo peleas ”.

Puntualizó que l as medidas de protección, era de 24 horas para personas como Indira, pero en su caso tenía protección de la Guardia Nacional tres días a la semana , “ahora no tenemos ninguna medida, nosotros salimos a trabajar, tenemos familia, aquí se quedan ellos y ahora no están protegidos”.