¿Ministros de la Suprema Corte sacarán ficha en el ISSSTE?

La SCJN firmó un convenio con el ISSSTE para la atención de su personal.

Luego de cancelar los seguros de gastos médicos privados como parte de la política de austeridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) firmó un acuerdo con el ISSSTE para brindar atención médica a las personas trabajadoras del alto tribunal.

Con este convenio, el personal de la SCJN que anteriormente recibía atención médica especializada en hospitales privados, ahora será atendido a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

TE PUEDE INTERESAR: Aumentan pólizas de seguro por inflación médica y envejecimiento poblacional: Erick Ocampo

✅ #TarjetaSonora | Celebran #SCJN e @ISSSTE_mx convenio que garantiza bienestar integral al personal de la Corte mediante atención médica especializada.



🔈 Da clic, escucha y comparte. pic.twitter.com/JIGu5G27WL — Suprema Corte (@SCJN) January 23, 2026

¿Qué establece el acuerdo entre la SCJN y el ISSSTE?

El ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, destacaron que este acuerdo fortalece la confianza en el sistema de salud pública, al garantizar el acceso a servicios médicos especializados para las y los trabajadores del máximo tribunal.

Ambos funcionarios subrayaron que la medida asegura atención médica oportuna y de calidad dentro de las instituciones públicas de salud.

TE PUEDE INTERESAR: Acusan jueces y magistrados del Colectivo 41 a políticos de querer “colonizar” al Poder Judicial

¿Cómo impacta el convenio en la atención médica del personal judicial?

De acuerdo con lo informado, el convenio ordena y formaliza un procedimiento que ya estaba contemplado en la normativa vigente, permitiendo una mejor programación de consultas con médicas y médicos especialistas.

Asimismo, facilita el acceso a estudios clínicos y tratamientos que requieren atención de segundo nivel, optimizando los tiempos y recursos del sistema de salud institucional.